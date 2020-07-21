Pentagon, Türkiye için üretilen 8 F-35'i satın alıyor

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Amerikan savunma devi Lockheed Martin ile F-35 üretimi konusunda yapılan kontratta, 861 milyon 731 bin 778 dolarlık değişime gidildiği duyuruldu.

Açıklamada, Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığına işaret edilerek kontrattaki bu değişiklik kapsamında F-35 üretim bandı olan Lot 14 kapsamında Türkiye için üretilen 8 F-35A Lightning II uçağının, yeniden yapılandırılarak ABD Hava Kuvvetlerine katılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Ayrıca yine aynı bantta üretilen 6 F-35 uçağının da yeniden yapılandırılarak ABD Hava Kuvvetlerine katılacağının altı çizildi.

Uçaklar konusundaki çalışmaların Mayıs 2026'ya kadar bitmesinin öngörüldüğüne işaret edilen açıklamada, kontrat değişikliğinden doğan maliyetin 2020 bütçesinden karşılanacağı kaydedildi.

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim aldıktan sonra ABD geçen yıl temmuz ayında Türkiye'nin F-35 programına ortaklığını askıya almıştı.

Ancak ABD, Türk şirketlerinin belirli parçaları üretmesi için mevcut kontratları feshetmemiş ve yeni tedarikçiler bulunana kadar Türk şirketlerinin bu yıl sonuna kadar parça tedarik etmeye devam etmesine izin verilmişti.