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Pentagon, Türkiye için üretilen 8 F-35'i satın alıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 21.07.2020 16:47 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye için üretilen 8 F-35 uçağının, ABD Hava Kuvvetlerine göre yapılandırılarak satın alınması için, üretici firma Lockheed Martin ile yapılan kontratta değişikliğe gitti.

Pentagon, Türkiye için üretilen 8 F-35'i satın alıyor

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Amerikan savunma devi Lockheed Martin ile F-35 üretimi konusunda yapılan kontratta, 861 milyon 731 bin 778 dolarlık değişime gidildiği duyuruldu.

Açıklamada, Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığına işaret edilerek kontrattaki bu değişiklik kapsamında F-35 üretim bandı olan Lot 14 kapsamında Türkiye için üretilen 8 F-35A Lightning II uçağının, yeniden yapılandırılarak ABD Hava Kuvvetlerine katılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Ayrıca yine aynı bantta üretilen 6 F-35 uçağının da yeniden yapılandırılarak ABD Hava Kuvvetlerine katılacağının altı çizildi.

Uçaklar konusundaki çalışmaların Mayıs 2026'ya kadar bitmesinin öngörüldüğüne işaret edilen açıklamada, kontrat değişikliğinden doğan maliyetin 2020 bütçesinden karşılanacağı kaydedildi.

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim aldıktan sonra ABD geçen yıl temmuz ayında Türkiye'nin F-35 programına ortaklığını askıya almıştı.

Ancak ABD, Türk şirketlerinin belirli parçaları üretmesi için mevcut kontratları feshetmemiş ve yeni tedarikçiler bulunana kadar Türk şirketlerinin bu yıl sonuna kadar parça tedarik etmeye devam etmesine izin verilmişti.

Yeni tip koronavirüs salgını ile F-35 parçalarının üretiminde ciddi aksaklıklar yaşanmıştı. Pentagon, 1 Temmuz'da Müşterek Taarruz Uçağı F-35'in bazı parçaları için 2022'ye kadar Türk şirketleri ile çalışmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Türk şirketleri F-35 uçağı için 1000'den fazla parça üretiyordu.

Türkiye toplam 100 F-35A tipi savaş uçağı satın almayı taahhüt etmiş ve 6'sının mülkiyetini devralmıştı.

Ancak Türkiye'nin ortaklığı askıya alındıktan sonra ABD Kongresi savunma bütçesinde Türk uçaklarının ABD Hava Kuvvetleri için satın alınması konusunda Pentagon'a yetki vermişti.

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