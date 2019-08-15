Pentagon: Türkiye ile anlaşma aşamalı olarak hayata geçecek

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak üzere Türkiye ile varılan anlaşmanın aşamalı olarak hayata geçirileceğini açıkladı.

Pentagon sözcüsü Sean Robertson AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, bazı operasyonların yakın zamanda başlayacağını belirterek "Şu an Türk askeri muhataplarımızla birlikte Ortak Koordinasyon Merkezi için seçenekleri gözden geçiriyoruz. ABD, Türkiye ile istişareler sürerken bazı eylemleri hızla başlatmaya hazırlanıyor" dedi.

Türkiye ile ABD arasında geçen hafta üzerinde uzlaşıldığı açıklanan anlaşma uyarınca Müşterek Harekat Merkezi'nin Şanlıurfa’da kurulması ve Suriye'nin kuzeyinde planlanan güvenli bölgenin organizasyonunu üstlenmesi öngörülüyor. Türk Milli Savunma Bakanlığı, bu çerçevede 13 Ağustos'ta ABD'li altı kişilik bir heyetin Şanlıurfa’ya geldiğini ve altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını bildirmişti.

Söz konusu güvenli bölgenin uzunluğu ve derinliği konusunda ise belirsizlik sürüyor. Demirören Haber Ajansı (DHA), Çarşamba günü yayınladığı haberde kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarda, askerlerin devriye güzergahı, ikmal ve lojistik hatları gibi konularda görüş birliğine varıldığını bildirmişti. Güvenli bölgenin Türkiye sınırından kaç kilometre derinlikte kurulacağı konusunda ise görüş ayrılıklarının aşılamadığı belirtiliyor.