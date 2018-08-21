Pentagon: Türkiye ile ilişkilerimizde bir kesinti yok

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Rob Manning, gazetecilerin son dönemde yaşananların iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkilediğiyle ilgili soruyu, "Hayır, Türkiye ile ilişkilerimizde hiçbir şekilde kesinti yok" cevabını verdi.

ABD, İzmir'deki evinde hapis tutulan Pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması üzerine iki Türk bakana yaptırım kararı almış, Türkiye'den yapılan çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi koymuştu.

Diğer yandan iki ülke arasında savunma tarafında da sıkıntılı bazı mevzular var.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın almak istemesi ABD'de rahatsızlık yaratıyor.

Bunun üzerine ABD, Türkiye'ye yeni F-35'lerin satışını engellemek yönünde birtakım adımlar atmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatınının geçici olarak durdurulmasını öngören maddenin de içinde yer aldığı savunma bütçesini belirleyen tasarıyı imzaladı.

ABD Senatosu'nun onayından sonra Trump'ın imzaladığı 716 milyar dolarlık 2019 savunma harcamaları yasasına göre ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un 90 gün içerisinde Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik bir rapor hazırlaması talep edildi.

Pentagon raporu Kongre'ye sunuluncaya kadar F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının durdurulması isteniyor.

Temsilciler Meclisi ve Senato'nun üzerinde uzlaşmaya vardığı, Trump'ın da imzaladığı 2019 yılı savunma harcamaları yasa tasarısında Türkiye'ye F-35 teslimatının durdurulmasını öngören maddeyle, teslimat için Pentagon'un raporu beklenecek.

