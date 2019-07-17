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Pentagon: 'Türkiye'yi F-35 Programından Çıkarıyoruz'

17.07.2019 22:48 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı, resmi olarak Türkiye'nin F-35 programından çıkarılma sürecini başlattı. Pentagon’da askeri ekipman alımlarından sorumlu Müsteşar Ellen Lord, "ABD ve diğer F-35 ortaklarının da Türkiye'yi programdan resmen çıkarma kararında mutabık olduğunu söyledi

Pentagon: 'Türkiye'yi F-35 Programından Çıkarıyoruz'

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, resmi olarak Türkiye'nin F-35 programından çıkarılma sürecini başlattı.

Pentagon’da askeri ekipman alımlarından sorumlu Müsteşar Ellen Lord ve savunma politikasından sorumlu Müsteşar Yardımcısı David Trachtenberg, Ankara'nın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alımına Amerika'nın yanıtıyla ilgili basın brifingi düzenledi.

Ellen, "ABD ve diğer F-35 ortakları Türkiye'nin programa katılımını askıya alma ve Türkiye'yi resmen programdan çıkarma sürecini başlatma kararında mutabık" ifadesini kullandı.

Pentagon yetkilileri, "Kaçınmak için çok çaba sarf ettiğimiz bir konuydu. İşlerin bu noktaya gelmesinden üzüntü duyuyoruz. Ama Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararımız sürpriz değil" dedi.

Yetkililer, Türkiye'nin bu kararından dolayı iş imkanlarını ve ekonomik fırsatları kaybedeceğini, F-35 programıyla bağlantılı 9 milyar dolarlık bir kayıp olacağını söyledi.

Ellen ve Trachtenberg, Türkiye'nin yakın bir NATO müttefiki olduğuna işaret ederek, askeri ilişkiler güçlü olmaya devam edeceğini vurguladı. İki yetkili, "Türkiye ile ilişkimiz çok katmanlı ve F-35 ortaklığının ötesine uzanıyor” mesajını verdi.

Pentagon’daki basın toplantısında "Türkiye NATO üyesi olarak kalmaya devam edecek mi?" sorusu soruldu. Pentagon yetkilisi soruya "Türkiye köklü bir NATO üyesi, bu bizim verebileceğimiz bir karar değil" yanıtını verdi.

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