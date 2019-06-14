Pentagon: 'Türkiye'yle İlişkilerimiz Sadece F-35'den İbaret Değil'

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Yarbay Mike Andrews, Türkiye’yle Amerika arasındaki ilişkilerin sadece F-35 meselesine indirgenemeyeceğini belirterek, ABD’nin “stratejik ortağı” Türkiye’yle ilişkisine çok değer verdiğini vurguladı.

El Hurra’nın sorularını yanıtlayan Andrews, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımı nedeniyle F-35 programına üyeliğinin askıya alınması kararının iki ülke askeri ilişkilerini nasıl etkileyeceği sorusu üzerine, “ABD stratejik ortağı Türkiye'yle ilişkisine çok kıymet verir. İlişkilerimiz çok katmanlıdır, sadece F-35 programından ibaret değildir. Türkiye’yle güvenlik konusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Andrews, Türkiye’nin bu ayın sonunda ABD’nin de katılacağı Anadolu Kartalı tatbikatına ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

"Türkiye S-400'den vazgeçerse F-35 programına memnuniyetle geri kabul ederiz"

Türkiye’nin S-400 almaktan vazgeçmesi halinde F-35 programına geri dahil edilip edilmeyeceği sorusunu Pentagon sözcüsü şöyle yanıtladı:

“Attığımız adımların hiçbiri geri çevrilemez değildir. Eğer Türkiye S-400 almaktan vazgeçerse ABD Türkiye’yi memnuniyetle (F-35) programa geri kabul edecektir. Şunun anlaşılmasını isteriz; ABD Türkiye'nin F-35 programına katılımını kademeli olarak, saygılı ve titiz bir şekilde en üst düzey karşılıklı temaslar yürütmek suretiyle sonlandırıyor. Bakan (Vekili) Shanahan ve diğer bakanlık yetkilileri şunu söylemeye devam ediyor: Türkiye S-400’lerden vazgeçerse o zaman F-35 programına birlikte devam edebiliriz, yani Türkiye’yle birlikte yakın çalışmayı sürdürebiliriz. Umarız S-400’lerden vazgeçerler ve F-35 programında devam edebilirler.”