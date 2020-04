Pentagon üç UFO videosu yayımladı

Videolardan ikisi 2017'de New York Times, diğeri ise Amerikan özel araştırma şirketi "To the Stars Academy of Arts and Science" tarafından yayımlanmıştı.

Guardian gazetesi, Pentagon'un bu kararının videoları meşrulaştırdığını ve bunların insanların dünya dışı varlıklarla etkileşimine ilişkin spekülasyonları artırabileceğini vurguladı.

ABD Donanması'nın UFO bildirimleri için yayımlanmış bir genelgesi mevcut.

Demokrat Partili eski Senato Başkanı Harry Reid, Twitter mesajında bu videoların bu alandaki "araştırma ve malzemelerin çok küçük bir bölümünü yansıttığını" yazdı.