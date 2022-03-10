Pentagon Ukrayna’ya savaş uçağı planlarını reddetti

Pentagon Sözcüsü John Kirby günlük basın brifinginde, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Polonyalı mevkidaşıyla bugün bir görüşme yaptığını ve Polonyalı bakana Amerika’nın konuyla ilgili değerlendirmesini aktardığını bildirdi. Kirby, ABD’nin, Ukrayna’nın hava savunma ve zırhlı araç delici silah sistemleri gibi daha kritik öneme sahip askeri ihtiyaçlarını karşılayacak diğer seçenekleri değerlendirdiğini belirtti.

Polonya dün yaptığı açıklamada, MiG-29 jetlerinin tümünü daha sonra Ukrayna’ya teslim edilmek üzere Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nde ABD’nin ücretsiz kullanımı için konuşlandırmaya hazır olduğunu bildirmişti. Polonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada diğer NATO ülkelerine benzeri adım atmaları çağrısı yapılmıştı.

Ancak Kirby, Amerikan istihbaratının, böyle bir adımın gerilimi tırmandırıcı unsur olarak görülebileceği ve Rusya’dan “ciddi boyutta” bir karşılığı tetikleyebileceği sonucuna vardığını kaydetti.

Pentagon Sözcüsü, "İstihbarat camiası, MiG-29’ların Ukrayna’ya transferinin gerilimi tırmandırmaya dönük bir adım olarak algılanabileceği ve Rusya’dan NATO’yla askeri gerilim ihtimalini arttırabilecek büyük boyutta bir karşılık gelmesine yol açabileceği değerlendirmesine vardı. Dolayısıyla, MiG-29’ların Ukrayna’ya transferini yüksek risk olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kirby dün de Polonya’nın açıklamasının ardından, Polonya’nın teklifinin makul olduğunu düşünmediklerini belirtmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın üç numarası Victoria Nuland da NATO üyesi Polonya’nın MiG-29 savaş uçaklarını Amerika’nın kullanımına sunma kararının “sürpriz” olduğunu belirtmiş, Polonya’nın bunu kendileriyle önceden istişare etmediğini söylemişti.

Bugünkü açıklamasında Polonya’nın teklifini reddetme yönünde daha net ifadeler kullandığı gözlenen Kirby, her bir NATO üyesinin Ukrayna’ya ne gibi yardımlar sağlayabilecekleri konusunda kendi kararlarını alabileceklerini söyledi. Bununla birlikte, ABD’nin desteği olmadan herhangi bir ülkenin savaş uçağı verip veremeyeceğinin soru işareti olduğu yorumu yapılıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı bu hafta içerisinde diğer ülkeleri, Ukrayna’ya savaş uçaklarını uçurmak bir yana havaalanlarını açmalarının bile Rusya tarafından “çatışmaya dahil oldukları” şeklinde değerlendirilebileceği uyarısında bulunmuştu.

NATO nükleer güç Rusya’yla doğrudan bir çatışmaya girmek istemediğini daha önce açıklamıştı ve ABD Başkanı Joe Biden da Amerikan askerlerinin Ukrayna’ya konuşlandırılması fikrini reddetmişti. Pentagon, bunun hem kara hem hava unsurları için geçerli olduğunu belirtmişti.

ABD, Kiev’in Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması çağrısına da sıcak bakmamıştı. Askeri uzmanlar, böyle bir adımın ABD’nin Rusya’ya karşı savaşa katılması anlamına geleceğini ifade ediyor.

Pentagon, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in gelecek hafta NATO’daki muhataplarıyla temaslarda bulunmak üzere Brüksel’e gideceğini açıkladı. Görüşmelerde Ukrayna krizinin damga vurmasına kesin gözüyle bakılıyor.

