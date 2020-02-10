Pentagon'un bütçe talebinde skandal YPG/PKK detayı

Pentagon, 2021 mali yılı bütçesi talebine ilişkin raporu yayımladı.

Yayımlanan bütçe raporunda, temel savunma harcamaları için 636,4 milyar dolar talep edildi. 2020 mali yılı için bu rakam 633,3 iken; geçen yıl 614,4 milyar dolar ve 2018'de ise 599,6 milyar dolardı.

SAVAŞ FONUNA 69 MİLYAR DOLAR

Diğer taraftan, savaş fonu olarak bilinen Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar için 69 milyar dolar ayrıldı.

Raporda, miktarın ise 16 milyar dolarının temel bütçeye konulan üst sınırdan dolayı Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar bütçesine eklendiği belirtildi.

Savaş fonunda 13,4 milyar doları operasyon ve kuvvet koruma harcamaları için ayrılırken; bölgesel destek harcamaları için 16,2 milyar dolar, dış operasyonlar için ekipman ve harbe hazırlık için 7,6 milyar dolar, "Tehdit Ağlarını Caydırma ve Karşı Koyma" için ise 300 milyon dolar fon talep edildi.

Bölgesel destek harcamaları kaleminde talep edilen 16,2 milyar doların Irak, Afganistan ve Suriye'de görev yapan Amerikan kuvvetlerine "kritik çatışma desteği" dahil diğer desteklerin sağlanmasında kullanılacağı ifade edildi.