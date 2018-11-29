Pentagon’un Türkiye raporundan ilk ayrıntılar

Bloomberg internet sitesinin Pentagon raporunun gizli olmayan özet bölümüne dayandırdığı haberine göre raporda, Türkiye’nin F-35 programına 1,25 milyar dolarlık yatırımla önemli bir ortak olduğu ancak Rusya’dan S-400 füze sistemi alımının gerçekleşmesi durumunda bu katılımın yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Türkiye için ‘önemli NATO müttefiki’ ifadesinin kullanıldığı Pentagon raporunun özetinde, Türkiye’yi Rus S-400 füze savunma sistemi alımından vazgeçirecek gerçek bir alternatifin sunulmasının önemli olduğu kaydedildi. Raporun özetine göre, ABD yönetimi Türkiye'ye güçlü ve NATO’yla uyumlu bir savunma sistemi sağlamak için alternatif paket geliştirdi.

Bloomberg’ün haberleştirdiği raporun özet bölümünde, iki ülke arasındaki gerilime rağmen Türkiye, ülkede bulunan 2 bin Amerikan askeri, hava ve radar unsurlarıyla pek çok alanda üretken bir askeri ortak olarak nitelendi.

Pentagon raporunun özetinde, Rus S-400 füze sistemi alımının Türkiye'nin Chinook helikopterleri ve Lockheed Martin firması tarafından üretilen F-16 uçaklarını ve Black Hawk helikopterlerini almasını da engelleyebileceği belirtildi.