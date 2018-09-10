ABD'nin belki de en iyi korunan merkezlerinden biri olan Pentagon, yapay zeka sistemli silahlar için hazırlıklara başladı. Pentagon, ABD silahlarına yönelik yapay zeka sistemlerinde bugüne kadarki en büyük yatırımı yapma sözü verdi.

Pentagon, toplamda 2 milyar dolarlık yatırım ile yapay zekalı sistemleri askeri yetkililer tarafından güvenilir ve kabul edilir hale getirmeyi hedefliyor. Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı direktörü, bu yatırım konusunu Washington'da düzenlenen ve altmışıncı yılını kutlayan bir konferansta duyurdu.

Pentagon yapay zekalı silahlar için yatırım yapacak!

Pentagon, Trump yönetiminin teknik şefleri de Rus ve Çin askeri güçleri ile daha iyi rekabet edebilmek için yapay zekaya Amerikan silahlarında daha fazla yer verilmesi fikrini desteklediğini de ek olarak belirtti.

Yapay zeka yatırımı, Pentagon'un harcama standartlarına göre oldukça küçük bir yatırım. Yeni F-35 savaş uçaklarının satın alınması ve sürdürülmesinin maliyetinin trilyon doları aşması bekleniyor.

Bu fon Pentagon'a göre küçük olsa da tarihte yapay zeka programlarına ayrılan fonlardan ve 1940'larda nükleer silahlar üreten Manhattan Projesi'nden daha büyük olma özelliğine sahip.

Kaynak: Teknolojioku

