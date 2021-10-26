Pentagon Yetkililerinden IŞİD Uyarısı

ABD istihbarat örgütleri Afganistan’daki IŞİD’in ABD’ye altı ay gibi kısa bir süre içinde saldırı düzenleme kapasitesine sahip olabileceği görüşünde. Savunma Bakanlığı yetkililerinden Savunma Politikalarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Colin Kahl, Kongre’nin bir oturumunda istihbarat örgütlerinin IŞİD’le ilgili değerlendirmelerini Kongre üyelerine aktardı.

Kahl, ABD’nin Ağustos ayında Afganistan’dan çekilmesinin ardından Taleban’ın IŞİD’le mücadele kapasitesine sahip olup olmadığının hala belirsizliğini koruduğunu söyledi.

‘‘İstihbarat topluluğu, IŞİD Horasan (IŞİD-K) ve El Kaide’nin ABD dahil farklı ülkeleri hedef alan terör eylemleri düzenleme eğilimi olduğu görüşünde. Ancak her ikisi de şu an bunu yapabilecek kapasiteye sahip değil. IŞİD-K’nin bu kapasiteyi 6-12 ay içinde geliştirdiğini görebiliriz’’ diye konuşan yetkili El Kaide içinse bu sürenin bir ya da iki yıl olabileceğini belirtti.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra ABD ve müttefikleri için en büyük tehlikeyi Taleban'la uzun bir geçmişe dayanan bağları olan El Kaide değil, IŞİD'in Afganistan'daki kolu olan IŞİD Horasan’ın oluşturabileceği yorumu yapılıyordu.

ABD'nin terörle mücadele alanındaki üst düzey yetkilileri, Eylül ayında Kongre'de katıldıkları oturumda, her iki terör örgütünün de bölgesel ağlarını genişletmeye odaklandığını belirtmiş, ancak IŞİD'in Afganistan'daki Horasan kolu için durumun değiştiğine işaret eden bazı bulgular olduğu uyarısında bulunmuştu.

ABD'nin tahliye operasyonlarının son günlerinde, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'na 26 Ağustos'ta düzenlenen intihar saldırısında 13 ABD askeriyle 160'dan fazla Afgan sivil yaşamını yitirmişti.

ABD askeri yetkilileri, IŞİD'in Horasan kolunun Afganistan çapındaki hücrelerde en az 2 bin savaşçısı olduğuna inanıyor.

Eylül ayındaki Kongre oturumuna katılan ABD Federal Soruşturma Dairesi (FBI) Başkanı Christopher Wray de "IŞİD-Horasan'ın zayıflamış bir güvenlik ortamından faydalanabileceği konusunda endişeliyiz" demiş ve başka grupların da Afganistan'ı serbestçe hareket edebilecekleri bir "güvenli sığınak" olarak görebileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın eski terörle mücadele koordinatörü dahil bazı yetkililer, IŞİD-Horasan'ın dış operasyonlar düzenleme becerisi hakkında kaygılarını gündeme getirmişti.

