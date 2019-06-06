Pentagon Yetkilisinden 'S-400' Açıklaması

Andrew Winternitz, Foreign Policy dergisinin Avrupa’da Savunma konulu bir toplantısında konuştu. ABD’li yetkili Türkiye’nin S-400 almasının ABD için kabul edilemez bir risk oluşturduğunu yineledi. “Hiçbir önlem bu konudaki kaygılarımızı azaltamaz” diye konuştu.

Medyada çıkan haberlere göre, Amerikalı ve Türk yetkililer geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmesinden sonra yaptıkları açıklamada iki liderin çalışma grubu konusunda uzlaştığını belirtmişti.

ABD’nin S-400 alımı sebebiyle Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının teslimatının yapılmaması seçeneğini değerlendirmesi üzerine Türkiye S-400 savunma sisteminin F-35’ler için risk teşkil edip etmediğinin incelenmesi amacıyla bir çalışma grubu oluşturulmasını teklif etmişti. Ancak ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un buna sıcak bakmadığı biliniyordu.

Türkiye ve Amerika arasında Ankara’nın Rusya’dan satın aldığı S-400 sistemi konusunda görüşmeler sürerken ABD Savunma Bakanlığı yetkilisinden açıklama geldi. Savunma Bakanlığı’nın Avrupa ve NATO politikasından sorumlu baş direktörü Andrew Winternitz, “Hiçbir önlem bu konudaki kaygılarımızı azaltamaz” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın Avrupa ve NATO politikasından sorumlu direktörü Andrew Winternitz, S-400’lerin radar sisteminin Rusya’ya F-35 savaş uçaklarına ilişkin hassas askeri bilgi sağlayacağını vurguladı. ABD’li yetkili “Bizim açımızdan bu konudaki kaygılarımızı giderecek hiçbir önlem yok” ifadelerini kullandı.

Andrew Winternitz bununla birlikte S-400 konusunda Ankara ile sürekli irtibat halinde olunduğunu ve bundan sonrasında da istişarelerin süreceğini belirtti.

“S-400 alımı NATO taahhütleriyle uyuşmuyor”

ABD’li yetkili Türkiye’nin S-400 satın alması için “Bu alım bizim açımızdan Türkiye’nin 2016 zirve bildirgesi uyarınca NATO içerisindeki taahhütleriyle uyuşmuyor. O nedenle Türkiye ile ikili ilişkilerin uzun süre devam etmesini beklediğimizi söyleyebilirim. İlişkilerimiz çok katmanlı ve onlarla sahip olduğumuz bu stratejik ortaklık devam edecek. Bu konuyu onlarla görüşebileceğimizi ve onların da S-400’leri kabul etmeme kararı vermelerini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Andrew Winternitz’e S-400’lerin Türkiye’ye Haziran ayında gelmesinin beklendiği ve bu durumda Amerika’nın Türkiye’nin F-35 programına katılımını askıya almak için ne gibi adımlar attığı soruldu. ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi “Ne olacağına bakacağız, ondan sonra bir karar alırız. Ne yapabileceğimiz konusunda varsayımlara girmeyeceğim” dedi. Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele adı verilen ve CAATSA adıyla kısaltılan yasaya atıfta bulunan ABD’li yetkili “Herkesin bildiği gibi Kongre tarafından daha önce kabul edilen ve ülkelerin düşmanlarımızdan teçhizat alması halinde belirli karşılıkların verilmesini öngören bir yasa var. Şu anda da bir anlamda o noktadayız” yanıtını verdi.

