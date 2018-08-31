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Pentagon yetkilisinden Taliban açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 23:26 | Son Güncelleme

Pentagon Asya ve Pasifikten Sorumlu Müsteşarı Randall Schriver: - "Siyasi sürecin ilerlediğine dair bir takım işaretler görüyoruz. (Afganistan Devlet Başkanı) Eşref Gani başka bir ateşkes için yollar arıyor, Taliban'ın bu ateşkese yanaşıp yanaşmayacağını göreceğiz" - "Taliban'ı müzakere masasına gelmeye teşvik ve ikna etmek ve bu konuda baskı uygulamak için Pakistan'ın yardımına ihtiyaç duyduğumuz şüphesiz" - "Hindistan'ın Rusya'dan silah ya da savunma sistemi (S-400) alması durumunda bu ülkeye yaptırım uygulanmasında bir imtiyaz kullanıp kullanmayacağımızı garanti edemem"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Asya ve Pasifikten Sorumlu Müsteşarı Randall Schriver, Afganistan'da Taliban ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini, örgütü müzakere masasına getirmek için Pakistan'ın desteğine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Schiver, Washington'daki düşünce kuruluşu Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda yaptığı konuşmada, Afganistan hükümetinin Taliban ile yaptığı görüşmelerde gelinen nokta hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Taliban ile yapılacak görüşmelerin Afganistan'ın istikrarlı bir siyasi geleceğe kavuşmasının parçası olabileceğine işaret eden Schiver, "Siyasi sürecin ilerlediğine dair bir takım işaretler görüyoruz. (Afganistan Devlet Başkanı) Eşref Gani başka bir ateşkes için yollar arıyor, Taliban'ın bu ateşkese yanaşıp yanaşmayacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

Washington yönetiminin Pakistan'a da bu konuda baskı yaptığını belirterek, "Taliban'ı müzakere masasına gelmeye teşvik ve ikna etmek ve bu konuda baskı uygulamak için Pakistan'ın yardımına ihtiyaç duyduğumuz şüphesiz." görüşünü paylaştı.

Schiver, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Hindistanlı mevkidaşı Nirmala Sitharaman ile 6 Eylül'de bir araya geleceğini anımsatarak, iki liderin gündeminde Afganistan'daki krize çözüm bulmak da olacağını belirtti.

Afganistan Devlet Başkanı Gani, şubatta başkent Kabil'de düzenlenen ''Kabil Süreci'' konferansında, ülkede 16 yılı aşkın devam eden çatışmaları sonlandırmak amacıyla yapılması planlanan barış müzakerelerinin önünü açmak için Taliban'ı meşru siyasi grup olarak tanıma önerisi yapmıştı.

Gani, Taliban ile koşulsuz barış görüşmeleri önerisinde bulunmuştu.

- Hindistan'a S-400 uyarısı

ABD'nin Hindistan ile ilişkilerini her koşulda devam ettirip ettiremeyeceğine yönelik soruya da cevap veren Schiver, "Hindistan'ın Rusya'dan yeni platform ve sistem almaya devam etmesine ilişkin ciddi endişelerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan'ın Rusya'dan S-400 alımının iki ülke arasındaki üst düzey toplantılarda gündeme geleceğine işaret eden Schiver, "Hindistan'ın Rusya'dan silah ya da savunma sistemi (S-400) alması durumunda bu ülkeye yaptırım uygulanmasında bir imtiyaz kullanıp kullanmayacağımızı garanti edemem." diye konuştu.

Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman, geçen ay yaptığı açıklamada, ABD'nin baskılarına karşın Hindistan'ın Rusya'dan S-400 Triumf hava savunma sistemi alımına ilişkin yürütülen görüşmelere devam edeceğini söylemişti.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Asya ve Pasifikten Sorumlu Müst Afganistan Taliban

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