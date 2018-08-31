Pentagon yetkilisinden Taliban açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Asya ve Pasifikten Sorumlu Müsteşarı Randall Schriver, Afganistan'da Taliban ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini, örgütü müzakere masasına getirmek için Pakistan'ın desteğine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Schiver, Washington'daki düşünce kuruluşu Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda yaptığı konuşmada, Afganistan hükümetinin Taliban ile yaptığı görüşmelerde gelinen nokta hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Taliban ile yapılacak görüşmelerin Afganistan'ın istikrarlı bir siyasi geleceğe kavuşmasının parçası olabileceğine işaret eden Schiver, "Siyasi sürecin ilerlediğine dair bir takım işaretler görüyoruz. (Afganistan Devlet Başkanı) Eşref Gani başka bir ateşkes için yollar arıyor, Taliban'ın bu ateşkese yanaşıp yanaşmayacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

Washington yönetiminin Pakistan'a da bu konuda baskı yaptığını belirterek, "Taliban'ı müzakere masasına gelmeye teşvik ve ikna etmek ve bu konuda baskı uygulamak için Pakistan'ın yardımına ihtiyaç duyduğumuz şüphesiz." görüşünü paylaştı.