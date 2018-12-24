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Pentagon YPG/PKK'ya verilen silahlar konusunda sessiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 03:14 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK'ya verilen silahların geri alınması konusunda net bir açıklama yapmaktan kaçındı

WASHINGTON (AA) - Suriye'den çekilme hazırlığına giren ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), terör örgütü YPG/PKK'ya verilen silahların geri alınması sorusuna net bir cevap vermedi.

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, AA muhabirinin, Suriye'de YPG/PKK'ya verilen silahların geri alınıp alınmayacağına yönelik sorusuna yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, SDF'in (YPG/PKK) bölgede DEAŞ'a karşı etkili bir ortak olduğunu ileri süren Robertson, "SDF'ye verilen silahların sınırlı, görevlere özel olacağı ve DEAŞ'ı yenilgiye uğratma hedefine ulaşmak için kademeli olarak sağlanacağı konusunda her zaman açık olduk." ifadelerini kullandı.

Kendisine ikinci kez yöneltilen soruya da net bir cevap vermekten kaçınarak Pentagon politikası gereği devam eden operasyonlar konusunda detay veremeyeceğini belirten Robertson, ABD birliklerinin güvenli ve bilinçli bir şekilde Suriye'den çıkarılması konusuna odaklandıklarını ifade etti.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson Suriye YPG/PKK

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