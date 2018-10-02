HABER

Pentagon'a risinli paket gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 20:50 | Son Güncelleme

Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning: - "Pazartesi günü Pentagon Koruma Ajansı, Pentagon'un uzaktan tarama tesisinde, gönderi taraması sırasında şüpheli madde tespit etti. Zarflar analiz için bu sabah FBI (Federal Soruşturma Bürosu) tarafından alındı" - Üst düzey bir Pentagon yetkilisi: - "İlk testlere göre paketler risin zehri için pozitif sonuç verdi"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) risin zehri içeren paketler gönderildiği bildirildi.

Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, yaptığı yazılı açıklamada "Pazartesi günü Pentagon Koruma Ajansı, Pentagon'un uzaktan tarama tesisinde gönderi taraması sırasında şüpheli madde tespit etti. Zarflar analiz için bu sabah FBI (Federal Soruşturma Bürosu) tarafından alındı." ifadelerini kullandı.

Albay Manning ayrıca dün ABD Posta Servisi üzerinden Pentagon'a ulaşan tüm gönderilerin karantinaya alındığını kaydetti.

AA muhabirine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pentagon yetkilisi ise şüpheli madde içeren zarfların sayısının iki olduğunu belirterek, "İlk testlere göre paketler risin zehri için pozitif sonuç verdi." dedi.

PARTNERRusların akılalmaz kurnazlığı! Para ödememek için...Rusların akılalmaz kurnazlığı! Para ödememek için...
İnşaat şirketi sahibi kişisel konkordato ilan ettiİnşaat şirketi sahibi kişisel konkordato ilan etti
Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandıNazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Pentagon risin

En Çok Okunan Haberler

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Zagreb'e zorunlu iniş yaptı!

Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Zagreb'e zorunlu iniş yaptı!

İstanbul Bakırköy'de araçla kalabalığın arasına daldı!

İstanbul Bakırköy'de araçla kalabalığın arasına daldı!

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.