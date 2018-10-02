Pentagon'a risinli paket gönderildi

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) risin zehri içeren paketler gönderildiği bildirildi.
Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, yaptığı yazılı açıklamada "Pazartesi günü Pentagon Koruma Ajansı, Pentagon'un uzaktan tarama tesisinde gönderi taraması sırasında şüpheli madde tespit etti. Zarflar analiz için bu sabah FBI (Federal Soruşturma Bürosu) tarafından alındı." ifadelerini kullandı.
Albay Manning ayrıca dün ABD Posta Servisi üzerinden Pentagon'a ulaşan tüm gönderilerin karantinaya alındığını kaydetti.
AA muhabirine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pentagon yetkilisi ise şüpheli madde içeren zarfların sayısının iki olduğunu belirterek, "İlk testlere göre paketler risin zehri için pozitif sonuç verdi." dedi.
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