Pentagon’a Zehirli Madde İçeren Mektup 

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon’a dün gönderilen iki mektupta zehirli madde olduğu tespit edildi. Mektuplardan biri Savunma Bakanı Jim Mattis’e gönderilmişti.
Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanlığı'nın posta bölümü karantinaya alındı. FBI zarfları inceliyor.
Amerikalı yetkililere göre yapılan testlerde zarflarda risin adı verilen zehirli maddeye rastlandı. Savunma Bakanlığı’nın posta bölümü ana binada değil ancak Pentagon yerleşkesi içinde bulunuyor.
Risin adı verilen zehirli madde doğal ortamda kene otunda bulunuyor ancak kasti olarak kullanıldığında biyolojik silaha dönüşebilme olasılığına sahip. Bir toplu iğne başı kadar küçük bir miktarı bile 36-72 saat içinde ölüme yol açabiliyor. Risin maddesinin bilinen bir panzehiri yok.
Amerika’da 11 Eylül saldırıları sonrasında iki senatörün başkent Washington’dakiofislerine, New York ve Florida’da da medya kuruluşlarının ofislerine bir başka öldürücü zehirli madde olan şarbonlu mektuplar gönderilmişti.
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