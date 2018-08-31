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Pentagon'da Orta Doğu konulu toplantı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 18:18 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı James Mattis'in ev sahipliğinde Pentagon'da gerçekleştirilen Orta Doğu güvenlik toplantısına Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin yanı sıra Mısır, Ürdün ve Fas'tan temsilciler katıldı

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı James Mattis, Pentagon'da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar, Kuveyt, Umman, Mısır, Ürdün ve Fas'tan temsilcilerle Orta Doğu'daki son durumu ele alan bir görüşme gerçekleştirdi.

Pentagon Sözcüsü Dana White'ın yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu toplantının çarşamba günü gerçekleştirildiği bildirildi.

Sözcü White, "Orta Doğu Güvenliği Yuvarlak Masa Toplantısı" olarak nitelenen görüşmede Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi Suudi Arabistan, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'ın yanı sıra Mısır, Ürdün ve Fas'tan temsilcilerin hazır bulunduğunu belirtti.

White, Mattis ile bazı ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı toplantıda bölgesel güvenlik konularının kapsamlı şekilde ele alındığını ve bu ülkelerle ABD arasındaki savunma iş birliklerinin konuşulduğunu kaydetti.

Görüşmelerin içeriğine dair detayların paylaşılmadığı açıklamada, toplantının devamının ilerleyen aylarda yapılacağı bilgisine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD James Mattis Orta doğu

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