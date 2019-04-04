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Pentagon’dan açıklama: “Türk pilotların F-35 eğitimi devam edecek”

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 19:59 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türk pilotlarına F-35 savaş uçaklarına ilişkin verilen eğitimlerin devam edeceğini açıkladı.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türk pilotlarına Arizona’da bulunan Luke Hava Kuvvetleri Üssünde, F-35 savaş uçaklarına ilişkin verilen eğitimlerin devam edeceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türk pilotlarına F-35 savaş uçaklarına ilişkin verilen eğitimlerin devam edeceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türk pilotlarına Arizona’da bulunan Luke Hava Kuvvetleri Üssünde, F-35 savaş uçaklarına ilişkin verilen eğitimlerin devam edeceğini açıkladı. Pentagon Sözcüsü Charlie Summers, gazetecilere yaptığı açıklamada “Luke Havva Kuvvetleri Üssündeki eğitim devam edecek.” dedi. Sözcü Summers, gelen bir soru üzerine ise Pentagon’un uçakları geri çekmek gibi bir planının olmadığını söyledi.

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