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Pentagon'dan Akar-Mattis görüşmesi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 21:28 | Son Güncelleme

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon: - "Bakanlar, Amerikan ve Türk kuvvetlerinin, dün Münbiç'in kuzey batısında gerçekleştirdiği ilk ortak devriyenin, sınır boylarında tansiyonu düşürme ve bölgede istikrar ve güvenliği sağlama bakımından önemli bir adım olduğu konusunda mutabık kaldı"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in telefon görüşmesinde, Türk ve Amerikan güvenlik güçlerinin, Münbiç'te yürüttüğü ilk ortak devriyenin, sınırda tansiyonu düşürmek, bölgedeki güvenlik ve istikrarı sağlamak açısından önemli bir adım olduğunu vurguladıklarını bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki bakanın başta terörle mücadele ve Suriye'deki durum olmak üzere ikili konuları ele aldığını belirtti.

Pahon, "Bakanlar, ABD ve Türk kuvvetlerinin, dün Münbiç'in kuzey batısında gerçekleştirdiği ilk ortak devriyenin, sınır boylarında tansiyonu düşürme ve bölgede istikrar ve güvenliği sağlama bakımından önemli bir adım olduğu konusunda mutabık kaldılar." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ABD, haziran ayından bu yana Münbiç Yol Haritası kapsamında, Münbiç bölgesinde 60 bağımsız koordineli devriye yaptıktan sonra, dün ilk kez bölgede ortak devriye düzenlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Hulusi Akar Jim Mattis münbiç Türkiye

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