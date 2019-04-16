Pentagon'dan Akar-Shanahan görüşmesine ilişkin açıklama

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charles E. Summers, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan arasındaki görüşmeye ilişkin, "(Bakanlar) Görüşmelerini (ülkelerin bazı konulardaki) pozisyonlardan ziyade menfaatlere, Türk-Amerikan ikili işbirliğinin önemine ve NATO müttefikleri olarak hem iki ülkede hem de bölgede karşılıklı güvenlik ve ekonomik refahı elde etmeye odakladılar." dedi.

Akar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Türk Konseyi (ATC) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı için geldiği Washington'da ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü.

Sözcü Summers, görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlar stratejik ortaklar olarak görüştüler. Görüşmelerini (ülkelerin bazı konulardaki) pozisyonlardan ziyade menfaatlere, Türk-Amerikan ikili işbirliğinin önemine ve NATO müttefikleri olarak hem iki ülkede hem de bölgede karşılıklı güvenlik ve ekonomik refahı elde etmeye odakladılar." ifadelerini kullandı.