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Pentagon'dan Amerikan üssüne saldırı iddiasına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 23:32 | Son Güncelleme

Pentagon yetkilisi: - "Kobani yakınlarında askeri üs değil askeri gözlem noktasının yakınında bir patlama meydana geldiğinin farkındayız" - "Amerikan askerlerine yönelik bilinçli bir saldırı olduğuna inanmıyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, Suriye'de Ayn el-Arap (Kobani) yakınlarında ABD askerlerine ait bir gözlem noktasının yakınlarında patlama olduğunu, ancak bu patlamanın kimler tarafından gerçekleştirildiğini henüz tespit edemediklerini belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki saldırı iddialarına ilişkin "Kobani yakınlarında askeri üssün değil askeri gözlem noktasının yakınında bir patlama meydana geldiğinin farkındayız." dedi.

Patlamanın detaylarına ilişkin bilgi toplamaya devam ettiklerini ifade eden yetkili, "Saldırıda hiçbir ABD askeri zarar görmedi. Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğini henüz bilmiyoruz." diye konuştu.

Yetkili, "Amerikan askerlerine yönelik bilinçli bir saldırı olduğuna inanmıyoruz." değerlendirmesinde de bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kobani Suriye

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