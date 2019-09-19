Pentagon’dan Aramco saldırısı açıklaması

Pentagon olarak bilinen ABD Savunma Bakanlığı’nın sözcüsü Jonathan Hoffman ve ABD Genelkurmay Başkanı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, Suudi Arabistan’ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi olan Aramco petrol sahasına düzenlenen saldırının arkasında İran’ın olduğunu söyleyerek, Yemen’deki Husi Milisleri’nin bu saldırıyı gerçekleştirecek güçte olmadığını belirtti.

Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman ve ABD Genelkurmay Başkanı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, düzenledikleri basın toplantısında Suudi Arabistan’ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi olan Aramco petrol sahasına düzenlenen saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Hoffman ve Ryder Yemen’deki Husi Milisleri tarafından üstlenen saldırının arkasında İran’ın olduğunu belirtti. Saldırının direk olarak İran topraklarından gerçekleştirip gerçekleştirilmediği konusunda açıklama yapmayan Hoffman, Tahran’ın yaşanan saldırıdan sorumlu olduğuna dair kanıtlarının olduğunu söyledi.

“İran dünyayı istikrarsızlaştırıyor”

Husilerin mevcut askeri güçlerinin Suudi Arabistan’da böyle bir saldırı başlatmak için yeterli olmadığına inandıklarının altını çizen Hoffman, İran’ın bu saldırıyla sadece bölgeyi değil tüm dünyayı istikrarsızlaştırabileceğini belirtti.