Pentagon'dan Aramco saldırısı açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıyı "karmaşık" ve "koordineli" olarak tanımlayarak, "Saldırı çok sayıda hava unsuru kullanılarak eş zamanlı gerçekleştirildi. Hedefledikleri alanları vurdular. Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik." dedi.

Hoffman, ABD Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Albay Patrick Ryder ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Suudi Arabistan'a inceleme konusunda yardım sağladığını belirten Hoffman, "Orada tam olarak ne olduğuna dair değerlendirmesini yapması için Suudi Arabistan ile çalışıyoruz. Orada değerlendirme ekibimiz var ama Suudi Arabistan'ın saldırının tam olarak nereden geldiğini ve nihai sorumluları ilan etmesini bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin askeri olarak bir yanıt verme konusunda karara varıp varmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Hoffman, Savunma Bakanlığının işinin her zaman başkana askeri seçenekler sunmak olduğunu ancak şu aşamada İran’a yönelik askeri harekat için herhangi bir kararın söz konusu olmadığını söyledi.