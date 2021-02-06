Pentagon’dan Aşı Dağıtımına Asker Desteği

Beyaz Saray Genel Sekreteri Ron Klain, geçen hafta yaptığı açıklamada Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi’nin (FEMA) 10.000 askeri personelin çalışmalara dahil edilmesi ve ülke genelinde aşıya erişimi kolaylaştıracak 100 merkezin kurulması için Penatgon’la birlikte çalıştıklarını bildirmişti.

Pentagon’dan yapılan açıklamada aşılama faaliyetlerine destek verecek 1.100 personelin beş gruba ayrılacağı ve her grupta aşı uygulayanların, hemşirelerin ve klinik sağlık ekibinin olacağı belirtildi.

Başkan Joe Biden yönetimi Pentagon’un, aktif görevdeki 1.100 ordu mensubunu Corona virüsü dağıtım çalışmalarına destek için görevlendirdiğini açıkladı. Bu sayının gelecek haftalarda ve aylarda artabileceği belirtildi.

Savunma İmalat Yasası kapsamında yönetim, Pfizer’ın aşı üretimi için elzem olan iki maddenin ve doldurma pompaları gibi malzemelerin üretimine öncelik verilmesi talimatı verecek. Yasa, özel sektörden katkı alınması ve hükümete gerekli teçhizatın üretimini hızlandırma imkanı sağlıyor.

Açıklamada ayrıca savaş dönemi önlemleriyle, ev tipi Corona virüsü testlerinin ve ameliyat eldivenlerinin sayısının da arttırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Johnson & Johnson aşısının üretiminin arttırılması için de tüm seçeneklerin masada olduğunu bildirildi. J&J ABD’de Perşembe günü acil durum kullanım ruhsatı için başvurmuştu.

Öte yandan Beyaz Saray, aşılama faaliyetlerini hızlandırmak amacıyla bir dizi formülü değerlendiriyor. Son olarak Beyaz Saray Savunma İmalat Yasası’nı devreye sokarak Pfizer’ın Corona aşısı üretimini hızlandırmaya çalıştığını açıkladı.

Ordu mühendisleri ise ülke genelindeki hastanelerin Corona virüsünden kaynaklanan yükünü azaltmak için binlerce ek oda inşa etti.

Yaşlı bakımevlerinde vaka sayısı azaldı

Yetkililer için olumlu bir gelişmeyse ABD’de yaşlı bakımevlerinde ve diğer uzun dönemli bakım merkezlerinde görülen Corona virüsü vakalarının sayısının azalmış olması. Yetkililer bu gelişmeyi aşılamanın ilk olarak bu kurumlarda başlamış olmasına ve tatil döneminin ardından vaka sayılarındaki artışın yavaşlamasına bağlıyor.

Corona Virüsü İzleme Projesi’ne göre ABD’de 153 binden fazla bakımevi sakini salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Bu rakam ABD genelindeki tüm Corona virüsü ölümlerinin yüzde 36’sını oluşturuyor. Bu merkezlerde yaşayan 2 milyon kişinin büyük kısmı virüs tehdidi nedeniyle aileleri ve yakınlarıyla görüşemiyor.

