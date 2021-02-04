Pentagon’dan Aşırılıkla Mücadele Önlemi

Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD ordusu içinde aşırılıkla mücadele önlemleri alınabilmesi için genel askeri faaliyetlerin aşamalı olarak durdurulması talimatını verdi. Bakanlık sözcüsü John Kirby, gelecek 2 ay boyunca kuvvet komutanlarının alt komuta kademeleriyle aşırılık konusunda “gerekli görüşmeler” yürüteceğini bildirdi. Kirby, Austin’in askeri faaliyetlerin kademeli olarak durdurulması kararını ABD kuvvet komutanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından aldığını bildirdi. Kongre binasına 6 Ocak’ta aşırılık yanlıları tarafından düzenlenen saldırıya eski ve yeni ordu mensuplarının da katıldığının anlaşılmasının ardından kuvvet komutanları ordu içinde aşırılıkla mücadele konusunda baskı altında kalmıştı. Kirby, aşırılıkla mücadelede anlamlı, verimli ve somut bir yolun nasıl bulunacağı konusunda henüz görüş sahibi olunmadığını ve Austin’in bu nedenle kuvvet komutanlarıyla bir araya gelerek ordu içindeki faaliyetlerin aşamalı olarak durdurulması kararını aldığını bildirdi. Pentagon ABD ordusunun rutin faaliyetlerinin durdurulmasının dakikalar veya saatler boyunca mı süreceği, ya da komutanların bu sırada aşırılıkla mücadele için ne yapacakları konusunda açıklama yapmadı.

Kirby, Savunma Bakanı’nın faaliyetleri durdurma kararının bir nedeninin sorunun boyutunu anlamak olduğunu kaydetti, bunun etkileyeceği insanların sayısını olduğundan yüksek ya da az olduğu gibi yanlış tahminde bulunmak istenmediğine dikkat çekti. Kirby, ordu içinde aşırı görüşlerin etkisinde olan kişiler için “Bizim duymayı ve kabullenmeyi istediğimizden fazla ancak basının yer verdiğinden az olabilirler. Ama sayıları ne kadar, bu belli değil” dedi. Proud Boys’un Seattle yapılanması üyesi hakkında suçlama Öte yandan Kongre’ye 6 Ocak’ta yapılan saldırının ardından soruşturma ve tutuklamalar devam ediyor. ABD Adalet Bakanlığı aşırı sağcı Proud Boys grubunun Seattle yapılanması üyesi bir kişiyi tutuklayarak hakkında suçlamada bulundu. 30 yaşındaki Ethan Nordean Kongre saldırısına katılmakla suçlanıyor. Rufio Panman adıyla da bilinen Nordean suçlu bulunması halinde resmi devlet süreçlerini engellemeye çalışmaktan 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. 6 Ocak’ta eski Başkan Donald Trump’ın destekçileri başkent Washington’da protesto gösterisi düzenlemiş, zorla Kongre binasına girerek Demokrat Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylandığı Kongre oturumunu engellemeye çalışmıştı. Nordean hakkında oturumun engellenmesine yardım ve yataklık yapmak gibi başka suçlamalar da yapıldı.

Kanada Proud Boys’u terör örgütleri listesine aldı Nordean’ın tutuklanmasından hemen önce Kanada, Proud Boys grubunu terör grupları listesine aldığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada grubun Kanada’da şimdiye kadar hiç eylemde bulunmamış olmasına rağmen istihbarat yetkililerinin endişelerinin her geçen gün arttığı belirtilmişti. Proud Boys grubunun lideri Gavin McInnes ABD’de yaşayan bir Kanadalı. Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair, “Şiddetin yalnızca söyleminde değil eylem ve planlamasında da ciddi ve kaygı verici artış var” dedi. Blair, “Kanada ideolojik, dini ve siyasi motivasyonu olan şiddet eylemlerini hoş görmeyecektir” diye konuştu. Terör örgütleri listesine alınmasıyla Kanada’da grubun mal varlıkları bankalar ve finans kurumlarınca dondurulabilir. Grubun üyelerinin Kanada’ya girişi engellenebilir. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki günlük basın toplantısında Kanada’nın aldığı karar sorulduğunda “ABD yönetimi şiddeti ve bu tür kaygı verici faaliyetlerini kapsayan yurtiçi aşırılık tehditlerini inceliyor” dedi. Psaki bir karara varmadan önce bu incelemenin sonuçlarının bekleneceğini bildirdi.