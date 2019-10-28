Pentagon’dan Bağdadi Açıklaması

Savunma Bakanı Esper ve Genelkurmay Başkanı Milley yaptıkları ortak basın toplantısında Bağdadi operasyonunu değerlendirdi; Milley operasyonun sadece ABD güçlerince yapıldığının altını çizdi ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin ölümüyle sonuçlanan operasyonun ardından Pentagon’da basın toplantısı düzenledi. ABD Genelkurmay Başkanı, Bağdadi’nin cenazesine uygun şekilde muamele edildiğini, ilgili tüm işlemlerin tamamlandığını söyledi. ABD Genelkurmay Başkanı Mike Milley de operasyonun sadece ABD kuvvetleri tarafından düzenlendiğinin altını çizdi. Operasyonda canlı yakalanan iki kişinin de gözaltında olduğunu belirtti. “Bağdadi’nin sonu teröristlere bir uyarı” Pentagon’da soru-cevap bölümü dahil yaklaşık 15 dakika süren basın toplantısında Savunma Bakanı Mark Esper önce IŞİD lideri Ebu Bekir El-Bağdadi’nin ölümüyle sonuçlanan operasyonu değerlendirdi. Operasyonun son derece başarılı bir şekilde uygulandığını, ABD personelinde can kaybı yaşanmadığını bir kez daha vurguladı.

Mark Esper, Bağdadi’nin ölümünün “saklanabileceklerini düşünen teröristlere yönelik güçlü bir mesaj ve uyarı” olduğunu vurguladı ancak Bağdadi’nin ölümüyle sonuçlanan operasyona rağmen Suriye’de durumun hala karmaşık olmaya devam ettiğinin altını çizdi. Esper, ABD’nin Suriye’de bulunma misyonunun IŞİD’in kalıcı şekilde yenilgiye uğratılması olduğunun altını çizdi, “Misyon net değilse, süregiden bir çatışmaya çekilmek çok kolaydır” ifadelerini kullandı. Suriye’de kalmaya devam edecek olan ABD askerlerinin terörle mücadele operasyonlarını sürdüreceklerini söyledi. “Türkiye yersiz operasyonunun sonuçlarının sorumluluğunu taşımayı sürdürüyor” Mark Esper, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda düzenlediği daha sonra Ankara ve Washington arasında varılan uzlaşma kapsamında durdurduğu Barış Pınarı Harekatı’nı “Türkiye bölgede istikrarsızlığa yol açan yersiz operasyonunun sonuçlarının sorumluluğunu taşımayı sürdürüyor” ifadeleriyle gündeme getirdi. Geçtiğimiz hafta Brüksel’de yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısında bazı müttefiklerin sınırda güvenli bölge için uluslararası güce katkı verebileceklerini ilettiklerini söylemekle yetindi, başka ayrıntı vermedi.

“Stratejik Deyrizor’da pozisyon almaya devam edeceğiz” ABD Savunma Bakanı, Suriye Demokratik Güçleri ile irtibatta olmaya devam edeceklerini ve petrol bölgelerinin denetimini sağlamayı sürdüreceklerini belirtti. “ABD askerleri IŞİD’i bu hayati kaynaklardan mahrum bırakmak amacıyla bu stratejik bölgede pozisyon almaya devam edecek ve orada bulunan askerlerimizin güvenliğini tehdit eden her gruba karşı da ezici bir askeri güçle karşılık verecektir” ifadelerini kullandı. Esper, Deyrizor’daki petrol sahalarının Suriye Demokratik Güçleri için de bir para kaynağı olacağını belirtti. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley de Bağdadi operasyonunun askeri boyutuna ilişkin konuştu. Operasyonu CENTCOM bünyesindeki özel operasyon kuvvetlerinin düzenlediğini, ABD kurumları arasında istihbarat işbirliği sayesinde, hedefin Türkiye sınırından 6,5 kilometre uzaklıkta İdlib’de belirlendiğini söyledi. Mike Milley, ABD askerlerine yönelik riski azaltmak ve yanlış hesaplamaları önlemek amacıyla, önceki operasyonlarla da tutarlı olarak, Bağdadi operasyonunun gerekli taraflarla koordine edildiğini belirtti. ABD askerlerinin operasyonda Bağdadi’nin bulunduğu binayı izole ettiğini, savaşçı olmayan sivillerin korunduğunu vurguladı.