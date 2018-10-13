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Pentagon'dan Bazı Kişisel Bilgiler Çalındı

13.10.2018 12:49 | Son Güncelleme

Pentagon bir kısım seyahat bilgilerinin bilgisayar korsanları tarafından çalındığını, bu şekilde bazı personelin kişisel verilerinin de çalınmış olduğunu duyurdu

Pentagon'dan Bazı Kişisel Bilgiler Çalındı

Pentagon’dan yapılan açıklamada, savunma bakanlığına ait bazı seyahat kayıtlarına sızılmış olduğu, bunun da bazı kişisel bilgilerin ortaya çıkmasına neden olabileceği belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pentagon Sözcüsü Joseph Buccino, bir ticari şirketin kayıtlarına sızılması sebebiyle orduya ait bazı seyahat kayıtlarının çalındığını bunun da bazı kişisel bilgiler içerdiğini belirtti. Buccino, Pentagon’un bu bilgisayar korsanlığı eyleminden 4 Ekim tarihinde haberdar olduğu ve soruşturma başlattığını, olaydan çok az sayıda personelin etkilendiğini belirtti.

Federal hükümet tarafından bu hafta başında açıklanan bir raporda da, Savunma Bakanlığı Pentagon’un, ana silah sistemlerine yönelik siber saldırıları koruma konusunda son derece ağır kaldığı belirtilirken, bilgisayar korsanlarının potansiyel olarak saldırabileceği kritik noktaların tespit edildiği belirtildi.

Siber güvenlik konusu Amerikan ordusunda ve istihbarat kurumlarında giderek daha çok önem verilen alanlardan biri haline geliyor.

Geride bıraktığımız hafta da Batılı ülkeler Rusya kaynaklı global siber saldırılara karşı koordineli hareket etmek konusunda bir bildiri yayınladılar. Rusya’nın özellikle nükleer güç santralleri, kimyasal silah izleme örgütü, anti dpoing kurumu gibi yerleri hedef aldığı iddia ediliyor. Bu noktada İngiltere soğuk savaş yıllarından bu yana Rusya’ya yönelik en sert eleştiriyi yaptı ve Rusya’nın bir “Parya devlet” haline geldiğini belirtti.

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