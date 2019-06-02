Pentagon’dan Beyaz Saray’a: ‘Orduyu Siyaset Dışında Tut’

Shanahan Seul’e giderken gazetecilere uçakta yaptığı açıklamada orduyu siyasallaştırmak için yer olmadığını belirtmiş ve bu tür şeyleri ciddiye aldıklarını, kendi ofisi ve diğerlerinin doğrudan konuyla ilgilineceğini kaydetmişti.

Buccino’ya göre Shanahan’ın Genel Sekreteri Eric Chewning Savunma Bakanlığı’nın bu mesajı Beyaz Saray’a kuvvetli şekilde ilettiğini kaydetti.

Pentagon’un bu söylemi Başkan Donald Trump’ın Japonya ziyareti sırasında Beyas Saray’dan bir ismin John S. McCain adlı savaş gemisinin görünürde gözükmemesi yönünde talepte bulunmasının ardından geldi.

Beyaz Saray Askeri Ofisi’yle 7. Filo’dan bir yetkilinin Trump’ın ziyaretinden önce konuyla ilgili olarak Amerika’nın Sesi tarafından görülen maili dikkat çekiyor.

Mailde McCain gemisinin gözden uzak olması gerektiğini belirtiliyor.

Shanahan, Beyaz Saray Askeri Ofisi’nden bu isteğin geldiği belirtti ve bunun yerine getirilmediğini de vurguladı.

Trump, söz konusu isteği ‘iyi niyetli’ olarak nitelemiş ancak olaydan haberi olmadığını kaydetmişti.

