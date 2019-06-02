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Pentagon’dan Beyaz Saray’a: ‘Orduyu Siyaset Dışında Tut’

02.06.2019 20:52 | Son Güncelleme

Amerika’da Savunma Bakanlığı Pentagon’un, Beyaz Saray’dan orduyu siyaet dışında tutmasını istediği kaydedildi

Pentagon’dan Beyaz Saray’a: ‘Orduyu Siyaset Dışında Tut’

Amerika’da Savunma Bakanlığı Pentagon’un, Beyaz Saray’dan orduyu siyaet dışında tutmasını istediği kaydedildi.

Pentagon’un bu söylemi Başkan Donald Trump’ın Japonya ziyareti sırasında Beyas Saray’dan bir ismin John S. McCain adlı savaş gemisinin görünürde gözükmemesi yönünde talepte bulunmasının ardından geldi.

Savunma Bakanlığı sözcüsü Yarbay Joe Buccino, Cuma günü Vekil Savunma Bakanı Shanahan’ın Genel Sekreteri’ni Beyaz Saray Askeri Ofisi’ne yönlendirdiğini ve Savunma Bakanlığı’nın siyasallaştırılmayacağı mesajını ilettiğini kaydetti.

Buccino’ya göre Shanahan’ın Genel Sekreteri Eric Chewning Savunma Bakanlığı’nın bu mesajı Beyaz Saray’a kuvvetli şekilde ilettiğini kaydetti.

Shanahan Seul’e giderken gazetecilere uçakta yaptığı açıklamada orduyu siyasallaştırmak için yer olmadığını belirtmiş ve bu tür şeyleri ciddiye aldıklarını, kendi ofisi ve diğerlerinin doğrudan konuyla ilgilineceğini kaydetmişti.

USS John S. McCain savaş gemisini Trump’tan saklama çabası ilk olarak Wall Street Journal gazetesinde haber olmuştu.

Beyaz Saray Askeri Ofisi’yle 7. Filo’dan bir yetkilinin Trump’ın ziyaretinden önce konuyla ilgili olarak Amerika’nın Sesi tarafından görülen maili dikkat çekiyor.

Mailde McCain gemisinin gözden uzak olması gerektiğini belirtiliyor.

Shanahan, Beyaz Saray Askeri Ofisi’nden bu isteğin geldiği belirtti ve bunun yerine getirilmediğini de vurguladı.

Trump, söz konusu isteği ‘iyi niyetli’ olarak nitelemiş ancak olaydan haberi olmadığını kaydetmişti.

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