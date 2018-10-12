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Pentagon'dan Brunson açıklaması (REUTERS)

12.10.2018 18:07 | Son Güncelleme

Pentagon'dan Brunson açıklaması

Pentagon'dan Brunson açıklaması (REUTERS)

Reuters haber ajansına konuşan bir Pentagon sözcüsü bugün serbest bırakılan rahip Andrew Brunson'ın, askeri uçakla Amerika'ya getirilmesinin planlandığını söyledi. Yetkili, Brunson'ın Almanya'ya oradan da Amerika'ya getirileceğini söyledi, ancak bir zamanlama konusunda bilgi vermedi.

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