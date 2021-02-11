HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pentagon’dan Çin İçin Yeni Görev Gücü

Pentagon’dan Çin İçin Yeni Görev Gücü

11.02.2021 01:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pentagon’dan Çin İçin Yeni Görev Gücü

Başkan Joe Biden, göreve gelmesinin ardından Savunma Bakanlığı’na yaptığı ilk ziyarette, Pentagon’un Çin stratejisini yeniden değerlendireceğini açıkladı

Başkan Joe Biden, göreve gelmesinin ardından Savunma Bakanlığı’na yaptığı ilk ziyarette, Pentagon’un Çin stratejisini yeniden değerlendireceğini ve bu amaçla bakanlık içinde bir görev gücü oluşturulduğunu bildirdi. Biden, yeniden gözden geçirilecek hassas alanların istihbarat, teknoloji ve ABD’nin bölgedeki askeri varlığı olacağını kaydetti.

Pentagon, Çin stratejisinin yanı sıra Ortadoğu’daki askerlerinin konumlandırılması ve NATO politikası gibi birçok konuda farklı değerlendirmeler yürütüyor.

Eski Başkan Donald Trump döneminde Çin’le mücadele, Pentagon’un en önemli önceliklerindendi. Savunma Bakanı Lloyd Austin de bu durumun devam edeceği sinyalini verdi.

Biden, Pentagon ziyareti sırasında yaptığı açıklamada bakanlığın Çin stratejisi konusunda çalışacak bir görev gücü oluşturulduğunu bildirdi.

Biden, Çin ve ilgili meselelerin çözülmesi için hükümet daireleri arasında işbirliği, Kongre’nin partilerüstü desteği ve güçlü ortaklıklar gerektiğini kaydetti.

Görev Gücü’nün başkanı Savunma Bakan Yardımcsı Ely Ratner olarak açıklandı. Görev gücünün değerlendirme altına alacağı başlıca konular arasında strateji, operasyonel konular, teknoloji, kuvvetlerin yapılandırılması, konumu ve yönetilmesi, istihbarat, ABD’nin ortaklıkları ve ittifakları, Çin’le bakanlık düzeyinde ilişkiler yer alıyor.

Pentagon’da kurulan 15 üyeli görev gücünün dört ay içinde öneri ve tavsiyelerini Savunma Bakanı’na sunması bekleniyor. Savunma Bakanlığı bu tavsiyeleri Kongre ve gerekli mercilerle görüşecek.

Bu hafta başında ABD’ye ait iki uçak gemisi Güney Çin Denizi’nde ortak tatbikat yürütmüş, bunun karşılığında Çin tarafından ABD’ye ‘‘barışı ve istikrarı bozma’’ suçlaması yapılmıştı.

ABD, Çin’i Güney Çin Denizi’ni askerileştirmekle ve Malezya, Filipinler ve Vietnam gibi komşularına gözdağı vermeye çalışmakla suçluyor. Bu ülkelerin hepsi kaynaklar bakımından zengin bölge suları üzerinde hak iddia ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halil Sezai evleniyor! Halil Sezai evleniyor!
Biden'dan yeni görev gücü! Bilgi toplayıp Pentagon'a sunacaklarBiden'dan yeni görev gücü! Bilgi toplayıp Pentagon'a sunacaklar
Hüvallahüllezi suresinin anlamı ve faziletiHüvallahüllezi suresinin anlamı ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 10 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 10 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

İbo Show'da kriz! Usta sanatçılar yer kapmak için birbiriyle yarıştı

İbo Show'da kriz! Usta sanatçılar yer kapmak için birbiriyle yarıştı

Gram altında orta vadede hedef 485 TL!

Gram altında orta vadede hedef 485 TL!

ABD'den S-400 ve yaptırım açıklaması

ABD'den S-400 ve yaptırım açıklaması

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Twitter, tekrar başkan seçilse bile Trump'ın hesabının açılmayacağını bildirdi

Tekrar ABD Başkanı seçilse dahi kullanamayacak! Trump'a ambargo

Biden, Pentagon bünyesinde 'Çin Görev Gücü' adlı bir birim kurulduğunu duyurdu

Biden'dan yeni görev gücü! Bilgi toplayıp Pentagon'a sunacaklar

Ukrayna Rus aşısının tescilini yasakladı

Ukrayna Rus aşısının tescilini yasakladı

ABD'den S-400 ve yaptırım açıklaması

ABD'den S-400 ve yaptırım açıklaması

Eski başkan Trump'ın 'seçim sonuçlarını etkileme' girişimine soruşturma açıldı

Trump'a bir darbe daha! Soruşturma açıldı

Joe Biden'dan Myanmar'da darbe yapan askerlere yaptırım kararı

Joe Biden'dan flaş Myanmar kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.