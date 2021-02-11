Pentagon’dan Çin İçin Yeni Görev Gücü

Başkan Joe Biden, göreve gelmesinin ardından Savunma Bakanlığı’na yaptığı ilk ziyarette, Pentagon’un Çin stratejisini yeniden değerlendireceğini ve bu amaçla bakanlık içinde bir görev gücü oluşturulduğunu bildirdi. Biden, yeniden gözden geçirilecek hassas alanların istihbarat, teknoloji ve ABD’nin bölgedeki askeri varlığı olacağını kaydetti.

Pentagon, Çin stratejisinin yanı sıra Ortadoğu’daki askerlerinin konumlandırılması ve NATO politikası gibi birçok konuda farklı değerlendirmeler yürütüyor.

Eski Başkan Donald Trump döneminde Çin’le mücadele, Pentagon’un en önemli önceliklerindendi. Savunma Bakanı Lloyd Austin de bu durumun devam edeceği sinyalini verdi.

Biden, Pentagon ziyareti sırasında yaptığı açıklamada bakanlığın Çin stratejisi konusunda çalışacak bir görev gücü oluşturulduğunu bildirdi.

Biden, Çin ve ilgili meselelerin çözülmesi için hükümet daireleri arasında işbirliği, Kongre’nin partilerüstü desteği ve güçlü ortaklıklar gerektiğini kaydetti.

Görev Gücü’nün başkanı Savunma Bakan Yardımcsı Ely Ratner olarak açıklandı. Görev gücünün değerlendirme altına alacağı başlıca konular arasında strateji, operasyonel konular, teknoloji, kuvvetlerin yapılandırılması, konumu ve yönetilmesi, istihbarat, ABD’nin ortaklıkları ve ittifakları, Çin’le bakanlık düzeyinde ilişkiler yer alıyor.