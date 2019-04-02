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Pentagon’dan F-35 açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 20:41 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Charles E.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Charles E. Summers, "ABD, Türkiye’nin S-400 alımının kabul edilemez olduğunu açık bir şekilde söyledi" dedi.
Türkiye’nin Rusya ile anlaşarak S-400 füze savunma sistemini alması kararının ardından ABD, Türkiye’ye F-35 ekipmanlarının teslimatını askıya aldığını duyurmuştu. Pentagon Sözcüsü Charles E. Summers yaptığı açıklamada, "ABD, Türkiye’nin S-400 alımının kabul edilemez olduğunu açık bir şekilde söyledi. S-400 alımından vazgeçilene kadar ABD, gönderilmesi planlanan eğitim ve teknik ekipmanların gönderimini askıya almıştır. Türkiye S-400’ü tedarik ederse, F-35 programına katılımları riske girecektir" ifadelerini kullandı.
Summers, "Pentagon, F-35’in Türkiye tarafından üretilen parçalarına yönelik tedarik kaynaklar bulmak için gerekli adımlar üzerinde çalışıyor, F-35’in tedarik zinciri için gerekli adımlar atıldı" şeklinde konuştu.
Öte yandan dün akşam saatlerinde ABD medyasına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pentagon yetkilisi, ABD’nin F-35 uçaklarıyla alakalı bazı ekipmanların Türkiye’ye teslimini askıya aldığını duyurmuş, bir sonraki sevkıyatta gönderilmesi planlanan teknik ekipmanların gönderiminin ve eğitimin iptal edildiğini, söz konusu iptal kararında Türkiye’nin S-400 alımındaki ısrarının etkili olduğunu ifade etmişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün ABD’nin başkenti Washington’da NATO müttefik ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla bir araya gelecek. Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mart ayındaki bazı sorunlara rağmen, Türk pilotların Arizona’daki bir hava üssünde F-35 eğitimlerini sürdürdüklerini açıklamıştı.

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