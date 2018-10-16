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Pentagon'dan Güler-Dunford görüşmesiyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 02:06 | Son Güncelleme

ABD Genelkurmay Sözcüsü Albay Patrick Ryder: - "İki komutan Münbiç'te güvenlik ve istikrar konusu üzerine devam eden görüşmelerini sürdürdüler. Aynı zamanda DEAŞ'ın kalıcı bir şekilde yenilgiye uğratılmasını sağlamak için terörle mücadele konusunda Türk-Amerikan iş birliğinin önemini ele aldılar"

WASHINGTON (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile yaptığı görüşmede Münbiç'te güvenlik ve istikrar konusunun ele alındığı bildirildi.

Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Orgeneral Güler, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile bir araya geldi.

ABD Genelkurmay Sözcüsü Albay Patrick Ryder, görüşmeye ilişkin açıklamasında, iki komutanın Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine vurgu yaptığını belirtti.

Albay Ryder, "İki komutan Münbiç'te güvenlik ve istikrar konusu üzerine devam eden görüşmelerini sürdürdüler. Aynı zamanda DEAŞ'ın kalıcı bir şekilde yenilgiye uğratılmasını sağlamak için terörle mücadele konusunda Türk-Amerikan iş birliğinin önemini ele aldılar." ifadelerini kullandı.

Ryder ayrıca, "iki kilit NATO üyesi" ABD ile Türkiye'nin güçlü askeri ilişkilerinin devam ettiğine dikkati çekti.

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ABD ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford Dunford Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler münbiç Türkiye

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