Pentagon'dan Güney Kore-Japonya gerilimi açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Güney Kore'nin Japonya ile Askeri İstihbaratın Genel Güvenliği Anlaşması'nı yenilememesine ilişkin kaygı duyduklarını ve hayal kırıklığı yaşadıklarını bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Yarbay Dave Eastburn, yaptığı yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı, (Güney Kore Cumhurbaşkanı) Moon Jae-in yönetiminin Güney Kore ile Japonya arasındaki Askeri İstihbaratın Genel Güvenliği Anlaşması'nı yenilememesi konusunda kaygı ve hayal kırıklığını ifade ediyor. Güney Kore ile Japonya arasındaki sürtüşmelere rağmen ortak savunma ve güvenlik bağlarımızın sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Yarbay Eastburn, ayrıca ABD'nin Japonya ve Güney Kore ile hem ikili hem de üçlü askeri ve güvenlik iş birliğini devam ettireceğini belirtti.

Güney Kore yönetimi, Ekim 2016'da imzalanan ve iki ülkenin gizli askeri istihbarat bilgilerini birbirleriyle ve üçüncü taraf olarak ABD ile paylaşmalarına olanak sağlayan anlaşmayı tek taraflı olarak feshettiğini duyurmuştu.