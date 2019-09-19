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Pentagon’dan ‘Güvenlik Mekanizması’ Açıklaması

19.09.2019 23:29 | Son Güncelleme

Pentagon'daki brifingde ABD ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda uygulamaya başladığı güvenlik mekanizması gündeme geldi. Pentagon sözcüsü, Savunma Bakanı Akar’ın ABD'yle ortak üs kurulacağı yönündeki açıklamalarını görmediğini söyledi, ortak devriyelere ve keşif uçuşlarına dikkati çekti

Pentagon’dan ‘Güvenlik Mekanizması’ Açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’da Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Amerika ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda uygulamaya başladığı güvenlik mekanizması gündeme geldi. Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ABD ile ortak üs kurulacağı yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine “Açıklamayı görmedim” dedi, icra edilen ortak devriyelere ve keşif uçuşlarına dikkat çekti.

Pentagon’daki basın toplantısında Halkla İlişkiler’den sorumlu Bakan Yardımcısı Jonathan Hoffman ve Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Hava Albay Patrick Ryder gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basın toplantısında Türkiye ve Amerika arasında sağlanan uzlaşı kapsamında uygulanan ve ABD’nin “güvenlik mekanızması” olarak adlandırdığı yol haritası gündeme geldi. Patrick Ryder’a Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Amerika ve Türkiye’nin bölgede ortak devriye üssü kurma konusunda anlaştığı yönündeki açıklaması soruldu. Sözcü, “Açıklamayı görmedim” demekle yetindi.

“Tahkimatların imhası YPG’nin güvenlik mekanizmasına desteğinin göstergesi”

Suriye’nin kuzeydoğusunda tarafların güvenlik mekanizmasını uyguladığını belirten sözcü beşinci keşif uçuşunun düzenlendiğini, Amerika ve Türkiye’nin ortak kara devriyesi icra ettiğini ve bu kapsamda ilerleme sağlandığını, YPG’nin bölgedeki tahkimatların bazılarını kaldırdığını, bu adımın da Suriye Demokratik Güçleri’nin güvenlik mekanizmasının uygulanması sürecine verdiği desteğin göstergesi olduğunu ifade etti.

“SDG’ye silah tedariğine devam ediyoruz, her ay Türkiye bilgilendiriliyor”

Sözcü Ryder’ın açıklamaları Pentagon’da Çarşamba günü düzenlenen Türkiye ve Suriye brifinginde Radikal Gruplarla Mücadele Çalışma Grubu Direktörü Chris Maier’in yaptığı açıklamaların ardından geldi.

Maier brifingde, ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne silah ve araç tedarik etmeye devam ettiklerini, süreci şeffaf şekilde yürütüklerini ve bu kapsamda Türkiye’ye de her ay düzenli olarak bu silah ve araçlara ilişkin rapor gönderdiklerini söyledi.

Suriye’de ABD ve Türk askerlerinin birlikte yürüttüğü misyon için “güvenlik mekanizması” ifadesini kullanan Maier, bazı Kürt güçlerin bölgeden ayrıldıklarını ve onların yerine Arap savaşçıların geldiğini söyledi ancak bölgede hala YPG güçlerinin olduğunu belirtti.

“YPG’nin tahkimatları imhası güvenlik mekanizmasının uygulanmasına bağlılığını gösteriyor”

Türkiye ile yapılan görüşmeler sonucunda varılan uzlaşının üç ayağı olduğunu belirten Maier, “İlk olarak müşterek operasyon merkezi kurduk. Bu merkez güvenlik mekanizmasının uygulanmasında günlük planlama ve koordinasyondan sorumlu. İkinci olarak güvenlik mekanizmasının şu aşamada uygulanan önemli unsuru YPG tahkimatlarının kaldırılması. Bu adımlar güvenlik mekanizmasının belirlenmiş bir bölgesinde atılıyor. Bu tahkimatların imhası Türkiye’nin güvenlik kaygılarını gideriyor, SDG’nin de güvenlik mekanizmasının uygulanmasına bağlılığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Chris Maier, güvenlik mekanizmasının üçüncü unsurunun da ABD ordusu ve TSK’nın operasyonlarının birleştirilmiş halinin uygulanması olduğunu, bu kapsamda da tarafların birlikte beş helikopter uçuşu düzenlediğini söyledi.

“Bazı adımlar belirlenen takvimden önce hayata geçti”

Maier, güvenlik mekanizması kapsamında atılan adımların bazılarının Türkiye ile üzerinde uzlaşı sağlanan takvimden önce ve tamamının da Türkiye ile belirlenen takvim ve hız bağlamında hayata geçtiğini vurguladı.

Maier, güvenlik mekanizmasının uzun vadeli bir unsuru olarak mülteci konusuna da odaklandıklarını belirtti. Amerika’nın mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde dönüşünden yana olduğunun altını çizdi.

Pentagon’daki brifingde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin talep ettiği adımları göremezse Suriye’nin kuzeydoğusuna operasyon yapma tehditlerinin ciddiye alınıp alınmadığı sorusu soruldu.

Maier, güvenlik mekanizmasının uygulanmasıyla ilgili olarak her gün Türk ordusu ile irtibatta olduklarını ve bazı adımların planlanan takvimden önce atıldığını vurgulamakla yetindi.

“Suriye’ye olası bir operasyon fikrinin düşüşe geçtiğine ikna olduk”

YPG tahkimatlarının imha edilmesi konusunda başka bir soruya verdiği yanıtta da “Tahkimatların kaldırılması Suriye’nin kuzeydoğusundaki nüfusu daha az güvenli kılan bir şey olarak görülmemeli. Türkiye ile birlikte çalıştıkça Türkiye’nin Suriye’ye olası bir operasyon fikrinin gittikçe azaldığına oldukça ikna olduk” ifadelerini kullandı.

“Güvenlik mekanizması ifadesinin daha uygun olduğunu düşünüyoruz”

Maier’e ABD ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda atılan adımları farklı ifadelerle nitelediği hatırlatıldı ve “Suriye’de Türkiye’nin kontrol edeceği bir güvenli bölge görecek miyiz?” diye soruldu.

Maier soruya “Güvenlik mekanizması terimini kullanıyoruz çünkü burada güvenliği sağlayan askeri bir düzenlemeyi amaçlamamız açısından daha uygun bir ifade olduğunu düşünüyoruz” yanıtını verdi.

Hulusi Akar: “Oyalama olursa bu çalışmalar biter”

Pentagon’da Perşembe günü basın brifingi düzenlendiği dakikalarda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Suriye konusunda yeni açıklamalar geldi. Akar, “Müzakere ve ortak çalışmalara amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter” dedi. Akar, “Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B planımız da C planımız da hazır” ifadelerini kullandı.

Suriye’de ABD ve Türkiye’nin uygulamaya başladığı güvenlik mekanizmasına ilişkin ayrıntıların ve bundan sonra atılması olası adımların, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yapmaları beklenen ikili görüşmede gündeme gelmesi olası.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü yaptığı açıklamada Suriye’de güvenli bölge konusuna değinmiş, “İki hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız” demişti.

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