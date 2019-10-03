Pentagon'dan 'Güvenlik Mekanizması' Açıklaması

ABD Genelkurmay Başkanı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, Türkiye'yle Suriye'ye ilişkin güvenlik kaygılarının giderilmesi noktasında birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası bir operasyonuyla ilgili soruyu yanıtlayan Ryder, "Suriye'de koordineli hareket edilmesi" gerektiği mesajını verdi.

Pentagon'da gazetecilere brifing veren Ryder, Türkiye'yle ABD arasındaki güvenlik mekanizması ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon başlatma planlarıyla ilgili soruları da yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yaptığı açıklamalara ilişkin bir soru üzerine Ryder, "Güvenlik mekanizmasını uygulamaya devam ettiğimizi söylemekten başka bir yorumda bulunmayacağım. Şimdiye kadar 7 ortak hava keşif devriyesi, 2 de ortak kara devriyesi icra ettik. Devamı da gelecek" diye konuştu.

Ryder, Suriye Demokratik Güçleri’nin tahkimatları kaldırmasının güvenlik mekanizmasının uygulanması konusundaki iyi niyetinin göstergesi olduğunu söyledi.

ABD Genelkurmay sözcüsü, "Türk müttefiklerimizle güvenlik kaygılarının giderilmesi konusunda çalışmaya devam edeceğiz. Tahkimatların kaldırılmaya devam ettiğini ve ilerleme olduğunu görüyoruz" dedi.