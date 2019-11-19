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Pentagon'dan İran askeri gücü raporu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 22:27 | Son Güncelleme

ABD Savunma İstihbarat Ajansı, ilk kez İran askeri gücüne ilişkin raporunu yayımladı - Rapordan: - "ABD gibi gelişmiş Batılı güçleri yenemeyeceğinin farkında olan İran, şu üç ana kabiliyete ağırlık vermeye çalışacaktır; Bölgede hedeflerini vurabilecek balistik füzeler, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda deniz nakliyatını tehdit edecek sahil güvenlik gücü, ülke dışında konvansiyonel olmayan operasyonlar yapma kabiliyetine sahip ortak ve vekil güçler" - "İran daha hassas ve yıkıcı etkiye sahip balistik füzelerini konuşlandırmaya devam edecek, füze envanterini geliştirecek ve yeni seyir füzelerini konuşlandıracaktır" - "İran, silahlı platformlar (İHA'lar) dahil daha kabiliyetli İHA'lar geliştirmeye devam edecek"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansı (SIA), ilk kez yayımladığı "İran'ın Askeri Gücü Raporu"nda, Tahran'ın, füze ve insansız hava araçlarına (İHA) yatırımını artıracağını öngörürken, kara kuvvetlerini ise acil müdahale tugaylarına dönüştürecek şekilde yeniden dizayn etmeye çalıştığı belirtildi.

SIA, Rus ve Çin askeri gücüne yönelik benzer bir raporu İran askeri gücü için de hazırladı.

İlk kez yayımlanan raporda, İran'ın kara, hava ve deniz gücünün yanı sıra envanterinde bulunan balistik füzeler, insansız hava araçları ve nükleer programına ilişkin birçok bilgi yer aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun bölgedeki faaliyetlerine de yer verilen raporda, İran ulusal güvenlik stratejisinin Şii ruhani rejiminin devamını sağlama, rejime yönelik iç ve dış tehditleri bertaraf etme ve bölgede baskın bir güç olma hedefleri üzerine kurulu olduğuna dikkati çekildi.

İran'ın askeri doktrinini zaman içinde yeniden şekillendirdiği belirtilen raporda, "İran, askeri doktrinini, teknolojik olarak gelişmiş Batılı ordulara karşı durmak, muhtemel bir saldırıyı insani ve finansal bedelini ağırlaştıracak şekilde caydırma üzerine geliştirmiş." denildi.

- Füze kabiliyetini artıracak

Tahran'ın ana ulusal güvenlik hedeflerinin yakın zamanda değişim göstermesinin beklenmediği raporda, şu ifadelere yer verildi:

"ABD gibi gelişmiş Batılı güçleri yenemeyeceğinin farkında olan İran, şu üç ana kabiliyete ağırlık vermeye çalışacaktır; Bölgede hedeflerini vurabilecek balistik füzeler, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazında deniz nakliyatını tehdit edecek sahil güvenlik gücü, ülke dışında konvansiyonel olmayan operasyonlar yapma kabiliyetine sahip ortak ve vekil güçler."

İran'ın kıtalararası balistik füze kapasitesi elde etme çalışmalarına devam ettiği kaydedilen raporda, "İran daha hassas ve daha yıkıcı etkiye sahip balistik füzelerini konuşlandırmaya devam edecek, füze envanterini geliştirecek ve yeni seyir füzelerini konuşlandıracaktır." ifadeleri kullanıldı.

Tahran'ın aynı zamanda, hava savunma füzeleri ve radar sistemlerini modernize etmeye devam ettiği vurgulanan raporda, BM ambargoları kalkar kalkmaz İran'ın yeni savaş uçakları almaya başlayacağı değerlendirmesi yapıldı.

- Gelecek 10 yılda İran bölgede daha büyük operasyonlara girebilir

Raporda ayrıca, "İran, silahlı platformlar (İHA'lar) dahil daha kabiliyetli İHA'lar geliştirmeye devam edecek." bilgisi paylaşılırken, ülkenin kara kuvvetlerinde de yapısal değişimlere gidildiği belirtildi.

BM'nin İran'a yönelik silah ambargosunun 2020'de kalkması ile İran'ın modern tank alacağı kaydedilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Yeni acil müdahale tugaylarının kurulması dahil, kara gücünde daha hızlı manevra yapmak üzere uygulanan yapısal değişiklikler devam edecek. Önümüzdeki 10 yılda kabiliyetleri ve bölgeye yaklaşımı geliştikçe İran, bölgede, çok taraflı barışı koruma operasyonları, başka ülkelere müdahale veya müttefik ülkelerde kalıcı üsler kurmak gibi bölgede daha geniş çaplı operasyonlar yapabilecek."

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ABD İRAN Pentagon Sia

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