Pentagon’dan Meksika duvarı için 1 milyar dolarlık fon

ABD Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvarın bir kısmının yapılması için 1 milyar dolarlık bir finansman kaynağına onay verdi. ABD Savunma Bakanlığı’na vekalet eden Patrick Shanahan’ın imzaladığı bu kararla birlikte Başkan Trump’ın duvarın inşası adına ilan ettiği “acil durum” için ilk fonlar onaylanmış oldu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Trump’ın acil durum kararına destek olunması adına Pentagon’dan Meksika sınırına inşa edilmesi istenen 5,5 metre yüksekliğindeki duvarın 92 kilometresini inşa etmesini, bu duvarla ilgili yolları yapmasını, geliştirmesini ve ışıklandırmasını istemişti.

Pentagon tarafından yapılan açıklamaya göre Shanahan, ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı inşaat işlerinden sorumlu birimi, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın isteğini yerine getirmesi için 1 milyar dolara kadar bütçeyle planlama ve bu planları hayata geçirme konusunda yetkilendirdi. Açıklamada, Pentagon’un geniş yetkisinin “narkotikle mücadeleye destek vermek amacıyla ABD’nin uluslararası sınırlarında federal kolluk kuvvetlerine” inşaat yapma hakkı tanıyan federal bir yasadan kaynaklandığı belirtildi.