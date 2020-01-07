Pentagon’dan ‘Mektup’ Açıklaması: ‘Irak’tan Çekilmiyoruz’

ABD’nin Irak’taki askerlerini çekeceği imasında bulunan bir mektup kafaları karıştırdı. Mektubun taslak olarak hazırlandığını ve dolaşıma girmesinin bir hata olduğunu belirten Pentagon yetkilileri “ABD Irak’tan çekilmiyor” mesajını verdi.

ABD ve İran arasında tırmanan gerilimde Irak parlamentosu ABD askerlerinin ülkeden ayrılmasını öngören ancak bağlayıcı olmayan bir karar almıştı. Reuters haber ajansı, ABD liderliğindeki IŞİD’le Mücadele Koalisyonu tarafından Irak Savunma Bakanlığı Ortak Görev Gücü’ne hitaben yazılan bir mektubu haberleştirdi.

Iraklı bir askeri kaynağın ve ABD Savunma Bakanlığı’ndan da bir yetkilinin doğruladığı mektupta Irak parlamentosunun almış olduğu bu karara atıfta bulunuldu, bölgedeki ABD askerlerinin önümüzdeki gün ve haftalarda yeniden konumlandırılacağı, bu sırada da helikopter hareketliliği olacağı belirtildi. ABD’li Tuğgeneral William Seely’nin isminin bulunduğu mektupta “Egemen bir ülke olarak ülkeden ayrılmamıza yönelik almış olduğunuz karara saygı duyuyoruz” ifadesi de yer aldı.