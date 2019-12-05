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Pentagon'dan "Orta Doğu'ya 14 bin ek asker göndermeyi değerlendirmiyoruz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 23:09 | Son Güncelleme

Pentagon'dan "Orta Doğu'ya 14 bin ek asker göndermeyi değerlendirmiyoruz" açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı ile Senato arasında Orta Doğu'ya ek 14 bin askerin gönderileceği iddasına ilişkin polemiğe, Savunma Bakanı Mark Esper, iddiayı yalanlayarak noktayı koydu.

Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah, Missouri Senatörü Cumhuriyetçi Josh Hawley'un talebi üzerine Esper adına açıklama yayımladı.

Farah, "Dünyadaki tehdit durumunu sürekli olarak değerlendiriyor ve seçeneklerimize bakıyoruz. Hasımlarımızın faaliyetlerine, dinamik durumlara bağlı olarak kuvvet durumu ve asker sayımızı ayarlıyoruz. Bakan Esper, bu sabah Başkan Inhofe ile konuştu ve şu anda Orta Doğu'ya 14 bin ek asker göndermeyi değerlendirmediğimizi yineledi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise konuyla ilgili soruya "Bir tehdit söz konusu olabilir. Böyle bir tehdit varsa oldukça güçlü bir karşılık bulacaktır. Ne yapıp yapmayacağımızı duyuracağız." yanıtını verdi.

- Farah, haberlerin yanlış olduğunu açıklamıştı

İran'ın bölgede yeni saldırı hazırlığında olduğu iddiaları üzerine Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin Orta Doğu'ya 14 bin asker sevk etmeyi değerlendirdiği iddiasını ortaya atmıştı.

Pentagon Sözcüsü Farah ise ABD'nin Orta Doğu'ya 14 bin asker göndermeyi değerlenmediğini ve bu yöndeki haberlerin yanlış olduğunu açıklamıştı.

Ancak Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı John Rood, Senatodaki bir oturumda Sözcü'nün açıklamasını teyit etmekten kaçınınca, bir senatör Savunma Bakanı'ndan net açıklama istemişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Mark Esper Orta doğu

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