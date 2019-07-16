ABD Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019na aday g\u00f6sterilen Mark Esper\u2019dan S-400 a\u00e7\u0131klamas\u0131: \u201cT\u00fcrkiye \u00f6nemli bir NATO m\u00fcttefiki ancak S-400 karar\u0131 yanl\u0131\u015f ve hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 yaratan bir karar\u201dTarihi eser sand\u0131lar bak\u0131n ne \u00e7\u0131kt\u0131!T\u00fcrkiye ve KKTC\u2019den Do\u011falgaz Sondaj\u0131nda 'Kararl\u0131l\u0131k' Mesaj\u0131Kuzey Kore\u2019den ABD ve G\u00fcney Kore\u2019ye Tehdit
Okuyucu Yorumları 0 yorum