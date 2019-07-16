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Pentagon'dan S-400 açıklaması: "Türkiye'nin bu kararı yanlış ve hayal kırıklığı yaratan bir karar"

16.07.2019 18:15 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı’na aday gösterilen Mark Esper’dan S-400 açıklaması: “Türkiye önemli bir NATO müttefiki ancak S-400 kararı yanlış ve hayal kırıklığı yaratan bir karar”

Pentagon'dan S-400 açıklaması: "Türkiye'nin bu kararı yanlış ve hayal kırıklığı yaratan bir karar"

ABD Savunma Bakanlığı’na aday gösterilen Mark Esper’dan S-400 açıklaması: “Türkiye önemli bir NATO müttefiki ancak S-400 kararı yanlış ve hayal kırıklığı yaratan bir karar”

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