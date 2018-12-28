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Pentagon'dan, Suriye'den "kontrollü" çekilme açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 22:31 | Son Güncelleme

Pentagon: - "ABD'nin Suriye'de koalisyona verdiği desteğin bundan sonraki aşaması, kuvvetlerin güvenliğini sağlamak üzere tüm tedbirleri alırken, iyi düşünülmüş, karşılıklı desteğe dayanan ve kontrollü çekilmeye yöneliktir"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon), ABD'nin bundan sonra Suriye'de koalisyona vereceği desteğin, askerlerinin bu ülkeden kontrollü şekilde çekilmesine yönelik olacağı açıklandı.

Pentagon'un sosyal medya hesabından, Suriye'den çekilme kararına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Bakanlığın paylaşımında, "ABD'nin Suriye'de koalisyona verdiği desteğin bundan sonraki aşaması, kuvvetlerin güvenliğini sağlamak üzere tüm tedbirleri alırken, iyi düşünülmüş, karşılıklı desteğe dayanan ve kontrollü çekilmeye yöneliktir." ifadesine yer verildi.

Pentagon'un bu açıklaması, ABD'nin, bölgede artık operasyonlara katkı sağlamayacağı yorumlarına neden oldu.

Pentagon'un açıklamayı neden yaptığı tam olarak anlaşılamasa da konuya ilişkin AA muhabirine konuşan Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, bunun nedeni hakkında "Sosyal medyada kuvvetlerimizin güvenliğine vurgu yaparak, düzenli ve koordineli bir şekilde çekilmeye odaklandığımızı kayda geçirmek içindir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, bir süre önce DEAŞ'ın yenilgiye uğratıldığını ve ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.

Washington'da büyük tartışmalara yol açan bu karar, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in istifa etmesine neden olmuştu.

İlk olarak Amerikan medyasında yer alan çekilme iddialarını yalanlayan Pentagon, daha sonra Beyaz Saray'ın yazılı açıklaması ile ABD'nin çekilme sürecine girdiğini ifade eden bir açıklama yayımlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD DEAŞ Koalisyon Suriye

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