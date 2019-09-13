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Pentagon'dan Suriye'ye asker sevkiyatı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 05:08 | Son Güncelleme

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson: - "(ABD'nin Suriye'ye 150 asker sevk edeceği iddiası) Suriye'deki kuvvet durumumuzda bir değişiklik yok" - "Kuvvet seviyesi sahadaki koşullara bağlı olarak belirlenecek. Güvenlik nedeniyle sayı ve zaman konularına girmeyeceğiz" - "İş birliğimizi, koordinasyon ve istişaremizi artırmak için Türk müttefiklerimizle yakın çalışmaya bağlıyız"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna asker sevk edeceği iddialarına ilişkin "Suriye'deki kuvvet durumumuzda bir değişiklik yok. Kuvvet seviyesi sahadaki koşullara bağlı olarak belirlenecek." dedi.

Amerikan New York Times gazetesinin "Pentagon'un Suriye'ye 150 civarında asker sevk etmeyi planladığı" iddiasıyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Robertson, "Suriye'deki kuvvet durumunda bir değişiklik olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den koordineli bir şekilde çekilme direktifini uygulamaya devam ettiklerini belirten Robertson, "Kuvvet seviyesi sahadaki koşullara bağlı olarak belirlenecek. Güvenlik nedeniyle sayı ve zaman konularına girmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

-Türkiye ile güvenli bölge

ABD'nin Türkiye ile Suriye'nin kuzeydoğusunda "güvenlik mekanizmasının" koşullarını süratle uygulamak üzere adımlar attığını aktaran ABD'li binbaşı iki ülke arasındaki mutabakatın bazı yerlerdeki sürecinin planlanandan daha hızlı ilerlediğini kaydetti. Robertson, "İş birliğimizi, koordinasyon ve istişaremizi artırmak için Türk müttefiklerimizle yakın çalışmaya bağlıyız." dedi.

Bu arada, New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, söz konusu askerlerin Suriye'ye intikaline yönelik onayın Türkiye ile yapılan faaliyetlerin ilk aşamalarının başarılı olmasına bağlı olduğuna dikkat çekilmişti. Gönderilecek askerlerin tam olarak ne görev icra edecekleri ise belirtilmemişti.

ABD askerleri daha önce YPG/PKK ile Suriye'nin kuzeyinde devriye gerçekleştirirken görüntülenmişti.

Ayrıca, SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK tarafından, geçen haftalarda ABD'nin Türkiye ile Suriye'nin kuzeydoğusunda yapılan devriye faaliyetlerine asker görevlendirmesinin ardından, yeterince destek alamadıkları gerekçesiyle ABD'nin bölgeye asker takviyesi yapması talebinde bulunulmuştu.

Başkan Donald Trump'ın kasım ayında Suriye'den aşamalı olarak çekilme kararından sonra ülkede bin civarında ABD askeri kaldı.

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