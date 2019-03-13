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Pentagon'dan "transseksüel askerler direktifi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 04:11 | Son Güncelleme

Pentagon, transseksüellerin orduda görev almasını yasaklayan Başkanlık Kararnamesi'nin uygulanması için kuvvet komutanlıklarına direktif yolladı - Direktife göre, söz konusu uygulama 30 gün içerisinde yürürlüğe girecek ve transseksüel askerler ancak doğdukları cinsiyetle görevlerine devam edebilecek - Kuvvet komutanlığı genel sekreterleri, bazı bireysel muafiyetler tanıyabilecek

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın, transseksüellerin orduya alımını yasaklayan Başkanlık Kararnamesi'nin uygulanmasına yönelik, kuvvet komutanlıklarına direktif verdi.

Savunma Bakanlığı Müsteşarı David Norquist tarafından imzalanan direktif, ABD Yüksek Mahkemesinin, geçen haftalarda alt mahkemelerin Trump'ın kararnamesini durduran kararlarını bozmasından sonra geldi.

Direktife göre, söz konusu uygulama 30 gün içerisinde yürürlüğe girecek ve transseksüel askerler, ancak doğdukları cinsiyetle görevlerine devam edebilecek. Öte yandan kuvvet komutanlığı genel sekreterleri, bireysel bazı muafiyetler tanıyabilecek.

Transseksüeller, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın bu konudaki yasakları kaldırmasının ardından Haziran 2016'dan bu yana ABD ordusuna alınıyordu.

Trump göreve geldikten sonra transseksüellerin orduda işlerinin olmadığını, buna izin vermeyeceğini ifade etmişti.

Trump'ın bu konudaki kararnamesine 4 dava açılmış ve uygulama durdurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
asker ordu Pentagon Transeksüel Trump

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