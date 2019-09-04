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Pentagon'dan Trump'ın Meksika duvarına bütçe desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 19:41 | Son Güncelleme

Pentagon, bütçesinden 127 savunma projesi için ayrılan parayı Trump'ın Meksika sınırına örmeye başladığı duvara ayırdı - Savunma Bakanı Mark Esper, savunma projelerinden duvar için ayrılan para konusunda Kongreyi mektupla bilgilendirdi

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bütçesinde 127 savunma projesi için ayrılan parayı, Başkan Donald Trump yönetiminin Meksika sınırına örmeye başladığı duvarın yapımına ayırdığı bildirildi.

Savunma Bakanı Mark Esper, savunma projelerinden duvar için ayrılan para konusunda Kongreyi bir mektupla bilgilendirirken, bu adımı Trump'ın şubat ayında Meksika duvarına ilişkin ilan ettiği Ulusal Acil Durum Deklarasyonu gereğince attıklarını belirtti.

Pentagon projelerin listesini henüz açıklamadı ancak Esper mektubunda söz konusu projelere ayrılan toplam miktarın 3,6 milyar dolar olduğunu ve bunların yarısına yakının askeri inşaat işlerinden ayrılacağını kaydetti.

-Trump ile Kongre arasında duvar krizi

ABD kongre üyeleri daha önce Pentagon bütçesi için ayrılan paranın yasal olarak bütçe yasasında belirtildiği gibi kullanılması gerektiğini ifade ederken Trump yönetimi ise Meksika duvarının bir ulusal güvenlik sorunu olduğunu ve savunma bütçesinden buraya para aktarabileceği görüşünü savunuyor.

Bu yılın başında Trump duvar için istediği paraya geçici bütçeye dahil etmeye çalışmış, Kongre ise bu teklifi reddetmiş ve federal hükümet bir buçuk aydan fazla bir süre ile kapanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Meksika duvarı Pentagon Trump

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