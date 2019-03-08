HABER

Pentagon'dan Türkiye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 20:43 | Son Güncelleme

Pentagon Sözcüsü Charles Summers: - "Türkiye, S-400'leri alırsa bunun askeri ilişkilerimiz bakımından ağır sonuçları olur. F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charles Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülkenin askeri ilişkileri açısından ağır sonuçları olacağını belirterek, "F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak." dedi.

Summers, Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasına ilişkin soruya yanıt veren Summers, "Türkiye, S-400'leri alırsa bunun askeri ilişkilerimiz bakımından ağır sonuçları olur. F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Bir NATO müttefikine yönelik 'Ağır sonuçları olur.' ifadesi ile ne demek istiyorusunuz?" sorusuna ise Summers, önceki sözlerini tekrarlayarak, "F-35 ve Patriotları alamayacaklar, bunu kastediyorum." diye yanıt verdi.

Bu sabah Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Burada yaptığımız çalışmanın, diğer taraftan bir ortaklık çerçevesinde tasarlanıp, ortaklık çerçevesinde üretimine başlanılan ve şu anda pilotlarımız eğitim almak için Amerika'da faaliyetlerini sürdürürken bakım personelimiz, teknik personelimiz, astsubaylarımız orada eğitimlerini sürdürürken, 'Biz, size F-35'i vermeyebiliriz.' denilmesi de hiçbir şekilde ne hukuka ne de akla uygun." ifadelerini kullanmıştı.

Hafta başında ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti de Kongre'de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini alması durumunda ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını vermemesi gerektiğini söylemişti.

Orgeneral Scaparrotti'nin açıklamalarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert tepki göstermişti. Erdoğan, Kanal 24 ve TV 360 ortak yayınında konuyla ilgili "Şimdi biz Ruslarla anlaştık, ortak üretime gireceğiz. Belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz. Bize S-400'de dayatma yapanlar, niçin Yunanistan'a yapmıyor S-300 için? Niçin Bulgaristan'a yapmıyor S-300 için? Niçin Slovakya'ya yapmıyor S-300 için? Bunlar da aynı zamanda NATO ülkesi, yapın, onlara da niye yapmıyorsunuz?" değerlendirmesinde bulunmuştu.

PARTNERHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuşHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuş
Bahçelievler'de 17 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulunduBahçelievler'de 17 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
Ünlü et lokantasından kadınlar gününde ücretsiz yemekÜnlü et lokantasından kadınlar gününde ücretsiz yemek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD erdoğan F-35 Pentagon S-400 Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Fenerbahçe'de kavga şoku

Fenerbahçe'de kavga şoku

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den Belçika'nın skandal PKK kararına sert tepki

Skandal PKK kararına Türkiye'den sert tepki!

Samsun'da liselilerin kavgası kanlı bitti!

Liselilerin kavgası kanlı bitti!

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Meğer daha önce de...

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Meğer daha önce de...

Diyarbakır'da pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Kurt sürüsü köye indi

Şaşırtan görüntü! Kurt sürüsü köye indi

2'si oğlu 4 kişiyi katletmişti! Türkiye'nin kanını donduran caniyle ilgili karar verildi

2'si oğlu 4 kişiyi katletmişti! Türkiye'nin kanını donduran caniyle ilgili karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.