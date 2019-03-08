Pentagon'dan Türkiye açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charles Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülkenin askeri ilişkileri açısından ağır sonuçları olacağını belirterek, "F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak." dedi.

Summers, Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasına ilişkin soruya yanıt veren Summers, "Türkiye, S-400'leri alırsa bunun askeri ilişkilerimiz bakımından ağır sonuçları olur. F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Bir NATO müttefikine yönelik 'Ağır sonuçları olur.' ifadesi ile ne demek istiyorusunuz?" sorusuna ise Summers, önceki sözlerini tekrarlayarak, "F-35 ve Patriotları alamayacaklar, bunu kastediyorum." diye yanıt verdi.

Bu sabah Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Burada yaptığımız çalışmanın, diğer taraftan bir ortaklık çerçevesinde tasarlanıp, ortaklık çerçevesinde üretimine başlanılan ve şu anda pilotlarımız eğitim almak için Amerika'da faaliyetlerini sürdürürken bakım personelimiz, teknik personelimiz, astsubaylarımız orada eğitimlerini sürdürürken, 'Biz, size F-35'i vermeyebiliriz.' denilmesi de hiçbir şekilde ne hukuka ne de akla uygun." ifadelerini kullanmıştı.