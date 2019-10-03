HABER

Pentagon’dan Türkiye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 23:34 | Son Güncelleme

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, güvenli bölge üzerine yaptığı açıklamada, “Türk müttefiklerimizle koordine edilen çalışma ve diyalogun başarının anahtarı olduğuna inanıyoruz” dedi.ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder ile Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman düzenledikleri ortak basın toplantısında Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölge ve Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuldu.“İlerlemeler kaydedilmeye devam ediyor”Suriye’nin kuzeydoğusunda oluşturulacak güvenli bölgeye olan talebinin yerine getirilmemesi ve Türkiye’nin müdahale edip etmeyeceği, güvenlik bölgesinin uygulanıp uygulanmayacağı sorusu üzerine Albay Ryder, "Güvenlik mekanizmaları hayata geçirildi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, güvenli bölge üzerine yaptığı açıklamada, “Türk müttefiklerimizle koordine edilen çalışma ve diyalogun başarının anahtarı olduğuna inanıyoruz” dedi.
ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder ile Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman düzenledikleri ortak basın toplantısında Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölge ve Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuldu.

“İlerlemeler kaydedilmeye devam ediyor”
Suriye’nin kuzeydoğusunda oluşturulacak güvenli bölgeye olan talebinin yerine getirilmemesi ve Türkiye’nin müdahale edip etmeyeceği, güvenlik bölgesinin uygulanıp uygulanmayacağı sorusu üzerine Albay Ryder, "Güvenlik mekanizmaları hayata geçirildi. Bu noktada ilerleme kaydedilmeye devam ediyor” cevabını verdi.

“Tam güven duyuyoruz”
Türkiye tarafından yapılan açıklamaya cevap vermeyeceğini belirten Ryder, iki ülkenin güvenlik güçlerinin şimdiye kadar 7 ortak devriye ve keşif devriyesi yaptıklarını ve gelecek için iki ortak arazi devriye planlaması gerçekleştirdiğini söyledi. Terör örgütü YPG/PKK’nın bölgedeki hendekleri kaldırmaya devam ettiğini belirten Ryder, “Türk müttefiklerimizle yalnızca meşru güvenlik kaygıları için değil, aynı zamanda DEAŞ’in geri gelmemesi ve kalıcı olarak yenilgileri için de yakın çalışmak istiyoruz. Yapılması gereken daha çok iş olduğunu biliyoruz, ancak ilerleme kaydına tam güven duyuyoruz ”dedi.
Türkiye’nin müdahale olasılığı ile ilgili bir soruya ise Ryder, “Türkiye’de bölgeye müdahale ederken gördüklerini bir bakışta gördü, Suriye’de odaklandıkları tek şey, DEAŞ’ın geri dönüşünü engellemek” şeklinde konuştu.
Albay Ryder, "Türk müttefiklerimizle koordine edilen çalışma ve diyalogun başarının anahtarı olduğuna inanıyoruz" dedi.
Bu bölgelere ne zaman müdahale edeceksin ve YPG ne zaman kaldırılacak sorusuna Ryder, "Türkiye, ABD ile belirli bir alanda birlikte çalışmayı da kabul etti. Bunun devam eden bir diyalog olduğunu biliyorum. Gelecekte bu konu ile bir açıklama olursa yaparız" cevabını verdi.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Şehidin cenazesi Tokat’a getirildiŞehidin cenazesi Tokat’a getirildi
15 kişilik iş için toplam 60 asil 60 yedek aday seçildi15 kişilik iş için toplam 60 asil 60 yedek aday seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli’deki torbacı operasyonunda 9 tutuklama

Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklu

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile "güvenli bölge"yi görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul tatil edildi

İstanbul'da riskli bulunan 2 okul tatil edildi!

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 3 Ekim 2019 Süper Loto sonuçları sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Anayasa Mahkemesi'nin Sırrı Süreyya Önder kararının gerekçesi açıklandı

AYM'nin Süreyya Önder kararının gerekçesi açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.