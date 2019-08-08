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Pentagon'dan Türkiye ile Anlaşma Açıklaması

08.08.2019 19:43 | Son Güncelleme

Türkiye’yle Amerika arasında Suriye’de kurulması planlanan güvenli bölgeyle ilgili anlaşma hakkında Savunma Bakanlığı Pentagon’dan Amerika’nın Sesi’ne açıklama geldi. Pentagon açıklamasında anlaşma çok önemli adım olarak nitelendi bununla birlikte daha yapılması gerekenler olduğu vurgulandı

Pentagon'dan Türkiye ile Anlaşma Açıklaması

Türkiye’yle Amerika arasında Suriye’nin kuzeydoğusunda kurulması planlanan güvenli bölgeyle ilgili anlaşma hakkında Savunma Bakanlığı Pentagon’dan Amerika’nın Sesi’ne açıklama geldi. Pentagon açıklamasında anlaşma çok önemli adım olarak nitelendi bununla birlikte daha yapılması gerekenler olduğu vurgulandı.

Pentagon Sözcüsü Sean Robertson’ın Amerika’nın Sesi’ne gönderdiği yazılı açıklamada, iki ülke arasında varılan anlaşmanın çok önemli bir adım olduğu kaydedildi, bununla birlikte daha yapılması gerekenler olduğu belirtildi.

Robertson, görüşmelerin NATO müttefiki Türkiye’nin meşru endişelerini giderme konusunda Suriye’nin kuzeydoğusunda sürdürülebilir bir güvenlik mekanizması oluşturulması yönünde ilerlemeler sağladığını kaydetti.

Robertson, güvenlik mekanizmasının aşama aşama uygulanacağını söyledi ve Amerika’nın Türkiye’yle müzakereler devam ederken bazı aktiviteleri hızlıca uygulamaya hazır olduğunu vurguladı.

Amerikalı ve Türk yetkililer Ankara’da 3 gün süren müzakerelerin sonunda konuyla ilgili anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma çerçevesinde Türkiye’de konuyla ilgili bir harekat merkezi kurulması öngörülüyor.

Görüşmelere giderken Amerika tarafı 14 kilometre derinliği olan iki kademeli bir güvenli bölge önerdi. Bu Türkiye’nin talep ettiği genişliğin yarısında az. Türkiye ayrıca bölgede en fazla yetkili olmak istiyor. Amerika bunu kabul etmeye yanaşmıyor.

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