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Pentagon’dan Türkiye’ye Çözüm Çağrısı

11.10.2019 17:37 | Son Güncelleme

Pentagon’dan Bakan Mark Esper ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Perşembe günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklama geldi. Açıklamaya göre Mark Esper Türk mevkidaşına Suriye’de durum onarılamaz hale gelmeden gerilimin azaltılması için çözüm bulunması gerektiği” mesajını verdi

Pentagon’dan Türkiye’ye Çözüm Çağrısı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan Bakan Mark Esper ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Perşembe günü yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili açıklama geldi. Açıklamaya göre Mark Esper, Akar'a "Suriye’de durum onarılamaz hale gelmeden gerilimin azaltılması için çözüm bulunması gerektiği” mesajını verdi.

Pentagon’dan yapılan açıklamada “Bakan stratejik ikili ilişkilerimize değer verdiğimizi bir kez daha ifade etmekle birlikte, operasyonun Türkiye için ciddi sonuçları beraberinde getirme riski taşıdığı mesajını verdi” denildi. Mark Esper’ın telefonda Bakan Hulusi Akar’a Türkiye’nin Suriye’deki operasyonunun ABD personeline de zarar verme olasılığı olduğunu söylediği belirtildi.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, Mark Esper telefon görüşmesinde, “Amerika, Türkiye ve ortakların durum onarılamaz hale gelmeden gerilimin düşürülmesine çözüm bulabilmeleri olasılığını güçlendirmesi için, Türkiye’yi Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonu sürdürmemeye teşvik ettiği” belirtildi.

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