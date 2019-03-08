HABER

Pentagon'dan Türkiye'ye S-400 resti

08.03.2019 23:34 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması hâlinde, Ankara'ya Patriot füze kalkanı ve F-35 savaş uçağı satılmayacağını belirtti.

Pentagon'dan Türkiye'ye S-400 resti

ABD ile Türkiye arasındaki S-400 krizinde Washington'dan şu ana kadarki en net açıklama geldi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Charlie Summers, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması hâlinde, bunun ABD-Türkiye askeri ilişkilerinde "ciddi sonuçları" olacağını söyledi. Summers, Türkiye'nin bu durumda ABD'den Patriot hava savunma sistemi ve F-35 savaş uçağı alamayacağını sözlerine ekledi.

Türkiye geri adım atmıyor

ABD, NATO müttefiki Türkiye'nin Rusya'ya ait bir füze sistemini satın almasına karşı çıkıyor. Washington, S-400'lerin NATO'nun hava savunma sistemine entegre edilemeyeceği uyarısında bulunuyor.

Ancak S-400 sistemi için Rusya'ya hâlihazırda ödeme yapmış olan Ankara, bu kararından geri adım atmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "S-400 konusunda biz işi bitirdik, o bitmiş bir şey. Onu artık konuşmamızın anlamı yok. Çünkü gerek Sayın Putin ile gerekse Rusya ile biz bu anlaşmayı bitirmiş vaziyetteyiz. Yani kredi şartlarından ortak üretime varıncaya kadar bütün bunlar konuşuldu, anlaşıldı, imzalar atıldı bitti. Şimdi bizim bir geri dönüşümüz asla olamaz" demişti. Erdoğan hatta Türkiye'nin S-400'ten sonra Rusya'nın yeni nesil S-500 sistemini de temin edebileceğini söylemişti.

Akar: Ekim'de kurulmaya başlanacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bugün yaptığı açıklamada, S-400'lerin Ekim ayından itibaren kurulmaya başlanacağını belirtti. "Önümüzdeki günlerde bunlar gelmeye başlayacak. Ekimden itibaren kurulmaya başlanacak. Nerelerde olacağı konusunda Hava Kuvvetleri çalışmaları sürdürüyor" diyen Akar, Türkiye'nin S-400'ler yüzünden ABD ile yaşanan krizi aşmak için temaslarının sürdüğünü ifade etti.

ABD'li yetkililerin Reuters'a verdiği bilgiye göre, Patriot füze kalkanı sisteminin 3,5 milyar dolara satışı için resmi teklif yapan Washington'ın, Ankara'ya tanıdığı süre Mart ayı sonunda dolacak.

DW,rtr/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı! II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı!
8 Mart Dünya Kadınlar Günü8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Suriye'deki Yabancı Savaşçılarla Seyahat Güvenliği Yeniden GündemdeSuriye'deki Yabancı Savaşçılarla Seyahat Güvenliği Yeniden Gündemde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Küfür iddiası Aydınus'u yaktı!

Küfür iddiası Aydınus'u yaktı!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Sarıgül itirafı

Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Sarıgül itirafı

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Meğer daha önce de...

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Meğer daha önce de...

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Hindistan'a ait savaş uçağı Pakistan sınırında düştü!

Ve korkulan oldu! Sınırda düştü...

Bu fotoğraf büyük tartışma yarattı!

Bu fotoğraf büyük tartışma yarattı!

Almanya'nın bir sonraki başbakanı Müslüman mı olacak?

Almanya'nın bir sonraki başbakanı Müslüman mı olacak?

ABD yönetimi, Mısır'daki idamları "meşru" buldu

ABD yönetimi, Mısır'daki idamları "meşru" buldu

Trump'ın eski seçim kampanyası menajeri Manafort'a 47 ay hapis cezası

Manafort'a 47 ay hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.