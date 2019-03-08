Pentagon’dan Türkiye’ye S-400 Uyarısı

Amerika ve Türkiye arasında Ankara’nın Rusya’dan almayı planladığı S-400 füze savunma sistemine ilişkin restleşme devam ediyor. Konuyla ilgili son açıklama ABD Savunma Bakanlığı sözcüsünden geldi. Sözcü Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemini almasının ciddi sonuçları olacağını söyledi.

Pentagon sözcüsü Charles Summers gazetecilere yaptığı açıklamada “Eğer Türkiye S-400’leri alırsa bunun ilişkilerimiz ve askeri ilişkilerimiz açısından ciddi sonuçları olur. Eğer S-400’leri alırlarsa bu Patriot ve F-35’leri etkiler. F-35 ve Patriot’ları alamazlar” diye konuştu.

