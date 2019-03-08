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Pentagon’dan Türkiye’ye S-400 Uyarısı

08.03.2019 20:29 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemini almasının ciddi sonuçları olacağını söyledi

Pentagon’dan Türkiye’ye S-400 Uyarısı

Amerika ve Türkiye arasında Ankara’nın Rusya’dan almayı planladığı S-400 füze savunma sistemine ilişkin restleşme devam ediyor. Konuyla ilgili son açıklama ABD Savunma Bakanlığı sözcüsünden geldi. Sözcü Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemini almasının ciddi sonuçları olacağını söyledi.

Pentagon sözcüsü Charles Summers gazetecilere yaptığı açıklamada “Eğer Türkiye S-400’leri alırsa bunun ilişkilerimiz ve askeri ilişkilerimiz açısından ciddi sonuçları olur. Eğer S-400’leri alırlarsa bu Patriot ve F-35’leri etkiler. F-35 ve Patriot’ları alamazlar” diye konuştu.

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